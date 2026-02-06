В обновленном урологическом отделении севастопольской горбольницы №1 прооперировали более 400 пациентов

В ноябре 2025 года завершился капитальный ремонт урологического отделения городской больницы №1 им. Н.И. Пирогова, одного из старейших медучреждений города. Отделение расположено в здании 1897 года постройки, где за более чем 125 лет был проведен лишь один капремонт — в 1988 году.

Ремонт был комплексным и сложным из-за возраста и конструкции здания. Строители полностью заменили все инженерные системы: канализацию, водоснабжение, отопление, установили современные системы медицинских газов и вентиляции с ламинарными потоками в операционных, что критически важно для профилактики инфекций. В отделении появились автоматические двери, новая система безопасности, видеонаблюдение и обеспечена доступная среда для маломобильных пациентов.

Колоссальные изменения произошли. Мы получили возможность работать в обновленном здании, использовать высокотехнологичную аппаратуру. Это позволяет выполнять операции на принципиально новом уровне, в том числе малоинвазивные, без больших разрезов, и проводить современные процедуры, такие как дробление камней. Теперь эти возможности у нас на гораздо более высоком уровне, — поделился заведующий урологическим отделением Павел Каминский.

После операции пациенты могут находиться в современных палатах, оснащенных по последним стандартам. В них есть модули с подачей кислорода, а также индивидуальные санузлы и душевые, что очень важно для комфорта. Условия сейчас совершенно другие.

Отделение теперь может одновременно принимать до 60 пациентов, включая шесть коек интенсивной терапии. Это существенно повысит пропускную способность. Через отделение проходит много пациентов — в среднем около 200 человек в месяц. Не все из них оперируются, но большая часть подвергается оперативному лечению. По словам врачей, за первые два с половиной месяца работы в новых условиях помощь, включая как консервативное, так и оперативное лечение, уже получили около 400 человек.

В ближайших планах — дальнейшее дооснащение современным оборудованием, таким как видеоэндоскопические стойки и лазерные аппараты.

Это часть национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя