В Общественной палате Российской федерации в Москве наградили кадет и педагогов Ялты

11 марта в Москве в Общественной палате Российской Федерации прошла торжественная церемония награждения победителей и призёров IX Всероссийского детского и молодёжного конкурса «Славься, казачество!». Ялту представил кадет 10 класса Артём Степанов вместе с руководителем Екатериной Ходько, педагогом-психологом МБОУ «Ливадийская СШ». Конкурсная работа победила в номинации кино-видеотворчество.

Всего на конкурс поступило 2984 рисунка, 372 видеоролика и 157 работ графического дизайна из 54 регионов Российской Федерации. Конкурс посвящен роли казачества в становлении Российского государства, боевым подвигам казаков, их самобытной культуре и традициям.

Организаторы конкурса: Московское региональное отделение Всемирного русского народного собора, Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством и Комиссия ОП РФ по вопросам благотворительности и социальной работе.

Конкурс проводится в соответствии со Стратегией государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021 – 2030 годы, утвержденной Указом Президента РФ от 9 августа 2020 г. № 505.

В рамках награждения состоялась экскурсия в Главный храм Вооружённых Сил Российской Федерации в парке «Патриот» и в музей «Дорога Памяти» — 1418 шагов к Победе, Храм Христа Спасителя и на Красную площадь, международную выставку-форум Россия на ВДНХ.