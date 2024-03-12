Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | Люди в Крыму | В Общественной палате Российской федерации в Москве наградили кадет и педагогов Ялты
актуально в республике
В Общественной палате Российской федерации в Москве наградили кадет и педагогов Ялты

В Общественной палате Российской федерации в Москве наградили кадет и педагогов Ялты

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 13:11 12.03.2024

11 марта в Москве в Общественной палате Российской Федерации прошла торжественная церемония награждения победителей и призёров IX Всероссийского детского и молодёжного конкурса «Славься, казачество!». Ялту представил кадет 10 класса Артём Степанов вместе с руководителем Екатериной Ходько, педагогом-психологом МБОУ «Ливадийская СШ». Конкурсная работа победила в номинации кино-видеотворчество.

В Общественной палате Российской федерации в Москве наградили кадет и педагогов Ялты В Общественной палате Российской федерации в Москве наградили кадет и педагогов Ялты В Общественной палате Российской федерации в Москве наградили кадет и педагогов Ялты

Всего на конкурс поступило 2984 рисунка, 372 видеоролика и 157 работ графического дизайна из 54 регионов Российской Федерации. Конкурс посвящен роли казачества в становлении Российского государства, боевым подвигам казаков, их самобытной культуре и традициям.

Организаторы конкурса: Московское региональное отделение Всемирного русского народного собора, Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством и Комиссия ОП РФ по вопросам благотворительности и социальной работе.

Конкурс проводится в соответствии со Стратегией государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021 – 2030 годы, утвержденной Указом Президента РФ от 9 августа 2020 г. № 505.

В рамках награждения состоялась экскурсия в Главный храм Вооружённых Сил Российской Федерации в парке «Патриот» и в музей «Дорога Памяти» — 1418 шагов к Победе, Храм Христа Спасителя и на Красную площадь, международную выставку-форум Россия на ВДНХ.

Просмотры: 19

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: люди в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
люди в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.