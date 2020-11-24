В обстоятельствах ДТП, унесшего четыре жизни, разбирается не только полиция, но и прокуратура Крыма

Прокуратура Крыма организовала проверку в связи с произошедшим дорожно-транспортным происшествием на трассе «Симферополь – Алушта». В этой аварии погибли 4 человека – водитель и пассажиры автомобиля ВАЗ 2109.

Сегодня 24 ноября на трассе Симферополь – Алушта в районе Ангарского перевала легковой автомобиль совершил столкновение с троллейбусом. В результате произошедшего дорожно-транспортного происшествия есть погибшие, находившиеся в легковом автомобиле. На месте происшествия находится прокурор г. Алушты Сергей Бродский с целью координации действий правоохранительных органов. Кроме того, на место ДТП выехал заместитель прокурора Республики Крым Владимир Кузнецов. Прокуратурой республики незамедлительно организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, — отметили в крымской прокуратуре.

Уточняется, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.