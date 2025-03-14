О том, что в центре Одессы на Александровском проспекте убили радикального националиста Демьяна Ганула, причисленного к организаторам поджога Дома профсоюзов в 2014 году, заявил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

Гончаренко сообщил, что Ганула расстреляли в центре Одессы, на Александровском проспекте. В него выстрелили дважды, и на теле убитого нашли татуировку, подтверждающую его личность, передает РИА «Новости».

В Telegram-канале Mash указано, что Ганул также работал с одесским военкоматом и обвинялся в похищении людей. Есть сведения о его участии в избиении и запугивании людей, отказывавшихся мобилизоваться. Эти действия он снимал на видео и выкладывал в интернет.

Последние два года он активно участвовал в преследованиях одесситов за разговоры на русском языке и поддерживал действия националистов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Басманный суд Москвы заочно арестовал одного из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе, неонациста Демьяна Ганула в 2024 году.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обвинил украинские власти в непринятии мер по предотвращению насилия и спасению людей во время трагедии в Одессе в 2014 году.

источник: Взгляд