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В одном из многоквартирных домов в Керчи обрушился потолок. В ситуации разбираются следователи

В одном из многоквартирных домов в Керчи обрушился потолок. В ситуации разбираются следователи

Опубликовал: CrimeaPRESS в Происшествия 18:08 17.07.2024

Руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил организовать проверку по видеообращению, опубликованному в Телеграм-канале жильцами многоквартирного дома по улице Репина в Керчи.

Граждане сообщают о ветхом состоянии помещений, в результате чего в одной из квартир обвалился потолок. Вместе с тем многочисленные жалобы в адрес городской администрации и просьбы признать дом аварийным результатов не дали. В.Н. Терентьев поручил в рамках проверки тщательным образом изучить доводы жильцов дома, истребовать из администрации документацию по данному зданию и дать оценку должностным лицам уполномоченных служб, – сообщили в Следкоме.

Ситуацию в доме №6 по улице Репина в Керчи изучает и крымская прокуратура.

В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства при содержании многоквартирного дома, а также о соблюдении жилищных прав граждан. Ход проверки взял под контроль прокурор Крыма Олег Камшилов, – уточнили в надзорном ведомстве.

В одном из многоквартирных домов в Керчи обрушился потолок. В ситуации разбираются следователи

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