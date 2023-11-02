В октябре на единый номер экстренных вызовов «112» в Крыму поступило более 60 000 вызовов

С 1 по 31 октября 2023 года на единый номер экстренных вызовов «112» в Крыму поступило 60 645 вызовов. Об этом сообщил министр ЧС РК Сергей Садаклиев. По его данным, из общего числа «тревожных вызовов» в «Скорую помощь», на номер «103» было переведено 8 238 вызовов, в полицию, на «102» – 6 764 вызова, на номер «101» переадресовано 1660 вызовов, а на номер «104» — 580, переведено на ЕДДС – 2 256 вызовов. Кроме того 2 251 раз была оказана консультация, ну а 228 звонков классифицированы как «детская шалость».

В МЧС Республики Крым напоминают, что номер 112 может быть использован для вызова следующих оперативных служб: пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи, аварийной службы газовой сети, «Антитеррор».

Несколько примеров ситуаций, о которых следует немедленно сообщить по телефону «112». К таким ситуациям относятся: пожар, запах газа в подъезде, на этаже или в квартире, дорожно-транспортное происшествие, домашнее насилие, преступления, свидетелем которого вы стали, нарушение общественного порядка, срочная медицинская помощь.