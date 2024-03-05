В Оренбурге задержали «курьера» — пособника онлайн-мошенников. Обобрал в Крыму пожилых людей

Полиция задержала курьера телефонных мошенников, который обманул в Крыму пожилых людей (91 летнего и двух 73 летних граждан) почти на миллион рублей по схеме «Ваш родственник попал в ДТП».

Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по Кировскому району установили, что к потерпевшим приходил за деньгами один и тот же человек. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена личность подозреваемого. Им оказался 39-летний житель Краснодарского края, которого объявили в федеральный розыск. При проведении дальнейших оперативно-розыскных мероприятий было установлено его местонахождение в г. Оренбург. Во взаимодействии с коллегами из УМВД России по г. Оренбургу подозреваемый был задержан и доставлен в Республику Крым, — сообщили в МВД по РК.

Мужчина рассказал, что, желая подработать, согласился принять участие в преступной схеме, объявление которой нашел в социальной сети. После чего в мессенджере он получал адреса, на которые выезжал и забирал денежные средства у пенсионеров. Похищенные деньги, злоумышленник переводил на счет так называемого куратора, а 7% от суммы отставлял себе в качестве заработка.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста. Сотрудники полиции проводят дальнейшие мероприятия по установлению дополнительных эпизодов преступной деятельности задержанного.