В Орлином идёт капитальный ремонт корпуса для начальных классов школы № 47 имени М.П. Ситко

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, депутат Государственной Думы Татьяна Лобач и депутат Законодательного Собрания Севастополя Павел Харламов провели выездное совещание в Орлином. В школе № 47 имени М.П. Ситко сейчас идёт капитальный ремонт корпуса для начальных классов.

Работы ведутся в рамках президентской программы капитальных ремонтов школ, подчеркнул Михаил Развожаев.

Территория школы очень большая, здесь много вопросов, связанных с коммуникациями, но в конечном итоге всё пространство должно быть полностью приведено в порядок и благоустроено. Сейчас идёт ремонт корпуса начальной школы; в ходе работ предстоит решить вопрос с подтоплениями, от которых страдает пришкольная территория. Скоро начнётся новый учебный год. Пока идут работы в корпусе для малышей, дети будут заниматься в основном здании — а его нам ещё предстоит отремонтировать в будущем. Сегодня мы с коллегами обсудили, как создать для детей и педагогов комфортные условия — ведь в 47-ю школу привозят ребят со всей Байдарской долины, и их нужно будет где-то разместить на время работ в основном корпусе. Поэтому я поручил коллегам подумать над тем, чтобы спроектировать здесь ещё один корпус для основной школы — чтобы здесь можно было и заниматься, и развивать губернаторские школьные трудовые отряды, и организовывать детские летние лагеря, – сделал акцент глава города.

Здание начальной школы было построено в 1953 году. До настоящего времени капитального ремонта здесь не было. Депутат Государственной Думы Татьяна Лобач отметила высокие темпы работ.

Подрядчик, который занимается капитальным ремонтом, уже работал на социальных объектах Севастополя, и везде работы выполняются качественно и в срок. Корпус для начальных классов в орлиновской школе планируют сдать раньше срока, так что скоро и младшие школьники, и педагогический состав встретятся на уроках в комфортных современных классах. Это значительный шаг в развитии Байдарской долины, – сказала Татьяна Лобач.

В 2021-2022 годах прошёл в школе прошёл капитальный ремонт кровли корпуса для начальных классов, а также капремонт пищеблока и мастерских. Ранее был выполнен ремонт корпуса школы, расположенного в Передовом.

Основные работы в здании начальной школыначались в феврале этого года, сейчас строительная готовность объекта составляет 83%. Депутат Законодательного Собрания Севастополя Павел Харламов отметил высокий темп ремонта и качество исполнения работ.

Работы идут достаточно интенсивно, Подрядчик качественно выполняет все работы. Школа преображается. И по сравнению с тем, что было, —это, конечно, небо и земля. Это уже далеко не первая школа, которая ремонтируется по президентской программе, и результаты этого труда видны уже сейчас. Обновлённая школа будет современной и удобной для всех, кто сюда приходит, – сказал Павел Харламов.

Подрядчик — ООО «Строй Град Сервис» — сейчас ведёт фасадные работы и внутреннюю отделку, сообщил директор предприятия Дмитрий Лобуренко.

К настоящему времени все инженерные сети уже переложены: мы заменили сети электроснабжения, слаботочные сети, систему водоснабжения и канализацию. Сейчас наши специалисты облицовывают стены криплатом — это антивандальные панели, они долго прослужат школе. Полы холла облицовываем керамогранитом. Также сейчас ставим двери, монтируем декоративные элементы фасада. Работы планируем закончить раньше срока, предусмотренного договором, – сказал Дмитрий Лобуренко.

Как и в других школах, которые ремонтируются по президентской программе, дизайнерские решения для оформления помещений компания-подрядчик и администрация школы принимают совместно с родительским активом, сообщила директор школы Надежда Козлова.

Мы уже работали с этим подрядчиком — он ремонтировал начальную школу в Передовом. Сейчас идут работы в Орлином — быстро, качественно и красиво. Самое главное — все помещения будут максимально удобными для малышей и эстетичными: решения по внутреннему оформлению мы принимали совместно с родителям и наших школьников, – отмечает Надежда Козлова.

Согласно условиям контракта, капитальный ремонт корпуса для начальных классов должен завершиться в ноябре 2024 года. Подрядчик планирует сдать объект досрочно — к Дню учителя.

Справочно:

В школе № 47 имени М.П. Ситко — 908 учащихся, из них в начальной школе — 371. В учебном заведении работают 4 курчатовских класса и 1 кадетский класс. В рамках федерального проекта «Современная школа» в 2020 году на базе школы был создан центр «Точка роста».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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