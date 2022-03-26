В основе героизма – готовность к самопожертвованию и отвага. Минобороны РФ – об истории и дне сегодняшнем

В Минобороны РФ продолжают рассказ об исторических параллелях героизма воинов Великой Отечественной и героев нынешней спецоперации на Украине. Любовь к Родине, верность долгу присяге, готовность к самопожертвованию, отвага – вот черты русского солдата-героя.

Не щадя себя.

Совершающие в составе колонны марш российские военнослужащие подверглись внезапному нападению противника – из проезжающего мимо гражданского автомобиля неожиданно выскочил украинский националист с гранатометом.

Гвардии сержант Андрей Шатохин, находясь на многоцелевом тягаче МТ-ЛБ, одним из первых заметил прицеливание гранатометчика и, не задумываясь о собственной жизни, закрыл рядом сидящего командира своим телом. В результате последовавшего выстрела и попадания в корму боевой машины гвардии сержант получил тяжелое ранение.

В отечественной военной истории нет числа тому, сколько раз русские воины, жертвуя собой, спасали жизнь товарищам: такие подвиги совершались постоянно. Например, в годы Великой Отечественной войны так же поступил боец из 708-го стрелкового полка 206-й стрелковой дивизии красноармеец Курганов, который сражался с немецко-фашистскими захватчиками под Киевом.

Когда при артиллерийском обстреле в его окоп залетел снаряд, он первым бросился на него, затем схватил и выбросил его из окопа. Проявив мужество и находчивость, он спас жизнь себе и своим товарищам. «Пусть бы погиб я один, но не все отделение», – сказал он позднее.

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