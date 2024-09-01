В Крыму дан старт студенческой инициативе по созданию экологических отрядов для работы на объектах природно-заповедного фонда. Создание студенческих экологических отрядов в Крыму является важным шагом в направлении сохранения природы и улучшения экологической ситуации в регионе. Молодежь не только приобретает ценный опыт работы на природных объектах, но и вносит свой вклад в сохранение уникальной экосистемы Крыма. Это стало особенно актуальным после множества возгораний в лесной зоне Крыма за последнее время и привлечения молодежи к устранению последствий пожаров.

В сентябре к работе приступят первые 25 бойцов Российских студенческих отрядов из семи регионов страны ( из Республики Крым, Республики Калмыкия, Краснодарского края, Пермского края, Волгоградской области и новых территорий России), которые будут трудиться в ФГБУ «Заповедный Крым». На протяжении осеннего периода пока сохраняется высокая пожарная опасность для лесных массивов Крыма общее количество участников студенческого экологического отряда составит 50 человек. В основном это представители профильных направлений подготовки студентов – география, экология, лесное хозяйство и др., а также студенты, которые ранее активно проявили себя в волонтерской экологической деятельности.

Важно отметить, что участие студентов в экологических проектах способствует формированию у них ответственного и бережного отношения к окружающей среде. Это позволяет не только сохранить богатство природы для будущих поколений, но и создать условия для развития экотуризма и экологически чистых технологий в регионе. Сотрудничество студенческих отрядов с природоохранными организациями позволяет решать актуальные экологические проблемы и принимать конкретные меры по их устранению. Это помогает не только сохранить уникальные природные объекты региона, но и обеспечить благоприятные условия для жизни местного населения, — поделился Владимир Кайданский, руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

источник: Информация и фото предоставлены Крымским региональным отделением МООО «Российские Студенческие Отряды»

Просмотры: 2 119