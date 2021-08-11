В Отделение ПФР в Севастополе призывают внимательно относиться к заполнению заявлений на соцвыплаты

Напомним, с июля 2021 года родители, которые в одиночку воспитывают детей от 8 до 17 лет, а также беременные женщины, вставшие на учет в медицинской организации в первые 12 недель беременности, подают заявления на ежемесячные пособия*. Выплату осуществляет Пенсионный фонд Российской Федерации.

Подать заявление можно на портале госуслуг или в клиентской службе ПФР по месту жительства. Перечисление средств осуществляется только на банковские карты национальной платежной системы «Мир».

Отделение ПФР по г.Севастополю настоятельно рекомендует ответственно подойти к вопросу заполнения заявлений — если заявление заполнено неправильно и содержит недостоверные данные, заявление не пройдет проверку в информационной системе, — подчёркивают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Возможные ошибки при подаче заявления:

неправильно указаны данные ребенка: ФИО отличается от указанного в свидетельстве о рождении;

неправильный СНИЛС ребенка;

неверно введены реквизиты актовой записи о рождении ребенка (серия и номер вместо данных актовой записи);

отсутствие данных о реквизитах актовой записи о расторжении брака;

отсутствие данных судебных решений о взыскании алиментов;

не указано наименование и место нахождения медицинского учреждения, где наблюдается вставшая на учет беременная женщина;

ошибочные данные в сведениях о банковском счете (необходимо предоставить номер счета, а не номер карты);

и пр.

*Постановление Правительства Российской Федерации от 28.06.2021 № 1037 «Об утверждении Правил назначения и выплаты ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, и ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет в части, не определенной Федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», а также перечня документов (копий документов, сведений), необходимых для назначения указанных пособий, и форм заявлений об их назначении»