penoplex
Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В Отделение ПФР в Севастополе призывают внимательно относиться к заполнению заявлений на соцвыплаты

crimeapress_news



«Верево Сити»
Минтруд уточняет: выплату на детей школьного возраста можно получить только безналично
Фото: discover24.ru

В Отделение ПФР в Севастополе призывают внимательно относиться к заполнению заявлений на соцвыплаты

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:57 11.08.2021

Напомним, с июля 2021 года родители, которые в одиночку воспитывают детей от 8 до 17 лет, а также беременные женщины, вставшие на учет в медицинской организации в первые 12 недель беременности, подают заявления на ежемесячные пособия*. Выплату осуществляет Пенсионный фонд Российской Федерации.

Подать заявление можно на портале госуслуг или в клиентской службе ПФР по месту жительства. Перечисление средств осуществляется только на банковские карты национальной платежной системы «Мир».

Отделение ПФР по г.Севастополю настоятельно рекомендует ответственно подойти к вопросу заполнения заявлений — если заявление заполнено неправильно и содержит недостоверные данные, заявление не пройдет проверку в информационной системе, — подчёркивают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Возможные ошибки при подаче заявления:

  • неправильно указаны данные ребенка: ФИО отличается от указанного в свидетельстве о рождении;
  • неправильный СНИЛС ребенка;
  • неверно введены реквизиты актовой записи о рождении ребенка (серия и номер вместо данных актовой записи);
  • отсутствие данных о реквизитах актовой записи о расторжении брака;
  • отсутствие данных судебных решений о взыскании алиментов;
  • не указано наименование и место нахождения медицинского учреждения, где наблюдается вставшая на учет беременная женщина;
  • ошибочные данные в сведениях о банковском счете (необходимо предоставить номер счета, а не номер карты);
  • и пр.

*Постановление Правительства Российской Федерации от 28.06.2021 № 1037 «Об утверждении Правил назначения и выплаты ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, и ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет в части, не определенной Федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», а также перечня документов (копий документов, сведений), необходимых для назначения указанных пособий, и форм заявлений об их назначении»

В Отделение ПФР в Севастополе призывают внимательно относиться к заполнению заявлений на соцвыплаты

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.