В отелях и гостевых домах Севастополя проверяют соблюдение противоковидных мер профилактики

Сотрудники департамента общественной безопасности совместно с представителями управления туризма регулярно проводят рейды в местах размещения гостей Севастополя.

Мы понимаем, что эпидемиологическая обстановка в городе непростая, и нам крайне важно следить за соблюдением мер безопасности при заселении туристов. Совместно со своими коллегами мы регулярно выезжаем в коллективные средства размещения, проводим рейды и стараемся держать ситуацию под контролем, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя специалиста управления туризма Дмитрия Белогурова.

В ходе проверки в СТ «Импульс-1» на одном из участков обнаружен гостевой дом, в котором туристы посуточно снимают комнаты. На момент проверки владельца гостевого дома на месте не было, необходимые документы отсутствовали. Также было выявлено, что туристов заселили в гостевой дом без предоставления необходимых медицинских справок.

Сейчас специалисты выясняют статус владельца гостевого дома — это физическое или юридическое лицо. От этого будут зависеть штрафные санкции.

Напомним, что в соответствии с Указом губернатора №14-УГ «О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности» прием и размещение лиц старше 18 лет в средствах размещения возможно по следующим документам: