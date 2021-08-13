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В отелях и гостевых домах Севастополя проверяют соблюдение противоковидных мер профилактики
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В отелях и гостевых домах Севастополя проверяют соблюдение противоковидных мер профилактики

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:27 13.08.2021

Сотрудники департамента общественной безопасности совместно с представителями управления туризма регулярно проводят рейды в местах размещения гостей Севастополя.

Мы понимаем, что эпидемиологическая  обстановка в городе непростая, и нам крайне важно следить за соблюдением мер безопасности при заселении туристов. Совместно со своими коллегами мы регулярно выезжаем в коллективные средства размещения, проводим рейды и стараемся держать ситуацию под контролем, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя специалиста управления туризма Дмитрия Белогурова.

В ходе проверки в СТ «Импульс-1» на одном из участков обнаружен гостевой дом, в котором туристы посуточно снимают комнаты. На момент проверки владельца гостевого дома на месте не было, необходимые документы отсутствовали. Также было выявлено, что туристов заселили в гостевой дом без предоставления необходимых медицинских справок.

Сейчас специалисты выясняют статус владельца гостевого дома — это физическое или юридическое лицо. От этого будут зависеть штрафные санкции.

Напомним, что в соответствии с Указом губернатора №14-УГ «О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности» прием и размещение лиц старше 18 лет в средствах размещения возможно по следующим документам:

  • сертификат о вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в течение последних 12 месяцев;
  • справка о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании новой коронавирусной инфекцией COVID-2019;
  • результат лабораторного исследования методом ПЦР, полученного не ранее чем за 72 часа до заезда и повторно проведенного непосредственно перед заселением в средства размещения.

В отелях и гостевых домах Севастополя проверяют соблюдение противоковидных мер профилактики

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