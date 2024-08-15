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В отношении экс-руководителя Севастопольского лесхоза возбуждены уголовные дела о злоупотреблениях полномочиями

В отношении экс-руководителя Севастопольского лесхоза возбуждены уголовные дела о злоупотреблениях полномочиями

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:09 15.08.2024

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю возбуждены уголовные дела в отношении бывшего исполняющего обязанности директора ГАУ «Севастопольский лесхоз» по пяти эпизодам злоупотреблений должностными полномочиями при исполнении контрактов, связанных с сохранением окружающей среды (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

В следственном отделе по Балаклавскому району установлено, что в 2020 году государственное автономное учреждение, осуществляющее деятельность в сфере лесопользования в Севастополе, заключило ряд контрактов с индивидуальным предпринимателем и юридическими лицами на выполнение работ по расчистке водных объектов, а также пересадке зеленых насаждений, в том числе занесенных в Красные Книги Российской Федерации и Севастополя, произрастающих в зоне проводимого ремонта автодорог. Зная о том, что работы не выполнены, а в ряде случаев выполнены силами подчиненных сотрудников, фигурант подписал документы, свидетельствующие об их выполнении подрядными организациями. На основании подписанных документов приняты и оплачены фактически невыполненные работы на сумму, превышающую 20 млн рублей, — сообщили в пресс-службе ведомства. 

Противоправные деяния должностного лица были выявлены в ходе прокурорской проверки во взаимодействии с сотрудниками УМВД России по г. Севастополю и Управления ФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю.

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По месту жительства фигуранта и офисов подрядчиков в ходе проведенных обысков обнаружены и изъяты материалы, подтверждающие преступную деятельность. Действиям соучастников будет также дана правовая оценка.

Расследование уголовного дела продолжается.

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С тегами: Следственный комитет Крыма и Севастополя

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