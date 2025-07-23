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В отношении осквернителей феодосийского Обелиска Славы возбудили дело о реабилитации нацизма
фото: © РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В отношении осквернителей феодосийского Обелиска Славы возбудили дело о реабилитации нацизма

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:52 23.07.2025

В отношении молодых людей, которые осквернили Обелиск Славы в феодосийском поселке Орджоникидзе, возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Об этом в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым сообщил руководитель Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев.

Накануне в МВД по республике сообщили, что трое молодых людей 17, 18 и 19 лет из Москвы и Подмосковья осквернили мемориал в честь павших в Великой Отечественной войне бойцов. В частности, двое юношей предложили 17-летнему знакомому залезть на памятник Обелиск Славы, снять видеоролик и опубликовать в социальных сетях.

По результатам проверки мы возбудили в отношении них уголовное дело по части 4 статьи 354.1 – реабилитация нацизма в составе группы лиц с использованием сети интернет, — сказал Терентьев.

По его словам, молодежь, которая ради хайпа в соцсетях устраивает флешмобы на памятных местах, является одной из категорий подследственных по делам о реабилитации нацизма, а также о действиях по дискредитации использования Вооруженных сил РФ.

Мы даем самую принципиальную правовую оценку их действиям, их родителям, обстановке в семье, воспитательному процессу в образовательном учреждении, — подчеркнул руководитель ведомства.

Еще один пласт уголовных дел возбуждается в отношении приезжих уроженцев Украины, которые на святых и памятных местах совершали акты вандализма, отметил Тереньтев.

Мы реагировали незамедлительно. Так, за последнее время вынесены приговоры с реальными сроками и штрафами за осквернение Вечного огня в городе-герое Севастополе; за осквернение символов воинской славы на территории мемориального комплекса «Сапун-Гора»; за осквернение инсталляции ко дню Великой Победы в центре Севастополя; за осквернение братской могилы советских воинов в Феодосии, — уточнил он.

Полное интервью с руководителем Главного следственного Управления СК РФ по Крыму и Севастополю Владимиром Терентьевым читайте на сайте РИА Новости Крым 23 июля в 18:00.

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