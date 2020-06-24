В Параде Победы в Севастополе приняли участие легендарные «катюши» и танки Великой Отечественной

24 июня в Севастополе прошёл парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Торжественные мероприятия начались с морской части Парада Победы.

Командующий ЧФ вице-адмирал Игорь Осипов, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, заместитель полномочного представителя Президента в ЮФО Кирилл Степанов, председатель Заксобрания Владимир Немцев и другие почетные гости обошли парадный строй боевых кораблей Черноморского флота. После этого состоялась церемония возложения венков и цветов к Вечному огню у Мемориале героическим защитникам Севастополя и на аллее городов-Героев.

Героическая 250-дневная оборона Севастополя — особая страница в истории Великой отечественной войны. Самолеты бомбили город, по жилым домам била тяжелая артиллерия…Невиданная сила духа наших воинов, преданность жителей — Севастополю – навсегда в нашей памяти. Мы всегда будем чтить легендарное поколение нашего города-Героя, — отметил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Врио губернатора подчеркнул, что по советским данным потери Красной Армии и флота в период обороны Севастополя составили более 200 тыс. человек, из них безвозвратные — более 150 тыс. человек.

А затем наступили два года фашистской оккупации. Но и это время не сломило дух севастопольцев. Они умирали, но не сдавались. В первые же дни фашистами было расстреляно более 3,5 тысяч мирных севастопольцев, укрывшихся в Инкерманских штольнях и в Троицком железнодорожном тоннеле. Счет тех, кого увозили на работы в Германию шел на тысячи. Только в 43-м году в рабство было угнано 36 тысяч человек! За время оккупации расстреляли, сожгли…более 27 тысяч человек. Это страшные цифры, но о них необходимо говорить и помнить. Мы победили! Но цена у этой Победы такова, что даже сейчас, 75 лет спустя — боль не отпускает, — сказал Развожаев.

Он подчеркнул, что сегодняшний парад, прежде всего, посвящен нашим ветеранам.

От имени Заксобрания Севастополя Владимир Немцев поздравил ветеранов и горожан с главным праздником страны.

Сегодня у всех севастопольцев одно чувство: «Мы дождались!». Парад Победы не мог не состояться в годовщину 75-летия Великой Победы. Все мы знаем, как трепетно относится Севастополь к дню 9 мая, потому что это еще и дата освобождения нашего города в 1944 году. Конечно, в этом году, мы с пониманием отнеслись к отмене майского парада. Здоровье наших граждан превыше всего. Вот и сегодня мероприятия проходят с соблюдением всех с соблюдением всех мер, направленных против распространения инфекции. Это еще раз доказывает, что для наших людей нет ничего невозможного – мы способны победить в любой битве, если выступаем единым фронтом, — сказал глава севастопольского парламента.

В севастопольском параде приняли участие все образцы техники экспозиции музейного комплекса Диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года». В парадном строю прошли легендарный танк Т-34-85, тяжелый танк ИС-2, легкая самоходная артустановка СУ-76 М, самоходная артиллерийская установка СУ-100, тяжелые самоходные артустановки ИСУ-122 и ИСУ-152, боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 на шасси ЗИС-12 («Катюша»), боевая машина реактивной артиллерии БМ-31 на шасси ЗИС-12 («Андрюша»), зенитная автомобильная прожекторная установка З-15-14 на шасси грузового автомобиля ЗИС-12.

Вместе с исторической техникой в параде приняли участие и современные образцы российское военной техники, включая, танки, самоходные установки и ЗРК. Всего в парадном строю прошли около 90 единиц колесной и бронетехники.

Хочу поблагодарить войска Черноморского флота, которые сегодня участвовали в четырех городах-героях и в Симферополе. Получил доклад, что все прошло на высшем уровне, все благодарны. Низкий поклон всем ветеранам, крепкого здоровья. С праздником Великой Победы, — отметил командующий ЧФ Игорь Осипов.

Торжественным маршем прошли военнослужащие органов военного управления Черноморского флота, экипажи кораблей из состава Крымской военно-морской базы, личный состав Морской авиации и ПВО ЧФ, истребительного авиационного и зенитно-ракетного полков ВВС и ПВО Южного военного округа, курсанты ЧВВМУ им П.С.Нахимова, парадные расчёты подразделений Росгвардии и министерства РФ по Чрезвычайным ситуациям (МЧС), а также сводные парадные роты школьников из Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Впервые за последние пять лет в параде принял участие сводный парадный расчёт военнослужащих – женщин.

В небе над городом прошел воздушный парад с пролетом авиации. Истребители, штурмовики, бомбардировщики и вертолеты продемонстрировали свое мастерство над Севастопольской бухтой. В воздушной части парада приняли участие 26 летательных аппаратов.