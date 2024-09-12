В Парламенте РК согласовано назначение Юрия Гоцанюка на пост Председателя Совета министров Республики Крым

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил о согласовании депутатами Государственного Совета Республики Крым назначения Юрия Гоцанюка на должность Председателя Совета министров Республики Крым.
Кроме того, в рамках заседания первой сессии Парламента РК третьего созыва были согласованы назначения:
- Анны Анюхиной, Ирины Кивико, Светланы Масловой, Игоря Михайличенко, Георгия Мурадова и Елены Романовской на должности заместителей Председателя Совета министров Республики Крым;
- Сергея Ганзия на должность министра курортов и туризма Республики Крым;
- Ольги Славгородской на должность министра экологии и природных ресурсов Республики Крым – Главного государственного инспектора Республики Крым.
СПРАВКА. Согласно законодательству республики, Правительство РК формируется на срок полномочий Главы Республики Крым и слагает свои полномочия перед вновь избранным Главой Республики Крым.
Юрий Гоцанюк занимал должность Председателя Совета министров РК с октября 2019 года.
Анна Анюхина была назначена на должность заместителя Председателя Совета министров РК с июня 2020 года.
Ирина Кивико совмещала должность заместителя Председателя Совета министров РК и министра финансов РК с ноября 2018 года.
Светлана Маслова занимала пост заместителя Председателя Совета министров РК с октября 2020 года.
Игорь Михайличенко был назначен на должность заместителя Председателя Совета министров РК в октябре 2016 года.
Георгий Мурадов являлся заместителем Председателя Совета министров РК – постоянным представителем РК при Президенте Российской Федерации с августа 2014 года.
Елена Романовская совмещала должность заместителя Председателя Совета министров РК и министра труда и социальной защиты РК с октября 2019 года.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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