В Парламенте РК согласовано назначение Юрия Гоцанюка на пост Председателя Совета министров Республики Крым

Кроме того, в рамках заседания первой сессии Парламента РК третьего созыва были согласованы назначения:

Анны Анюхиной, Ирины Кивико, Светланы Масловой, Игоря Михайличенко, Георгия Мурадова и Елены Романовской на должности заместителей Председателя Совета министров Республики Крым;

Сергея Ганзия на должность министра курортов и туризма Республики Крым;

Ольги Славгородской на должность министра экологии и природных ресурсов Республики Крым – Главного государственного инспектора Республики Крым.

СПРАВКА. Согласно законодательству республики, Правительство РК формируется на срок полномочий Главы Республики Крым и слагает свои полномочия перед вновь избранным Главой Республики Крым.

Юрий Гоцанюк занимал должность Председателя Совета министров РК с октября 2019 года.

Анна Анюхина была назначена на должность заместителя Председателя Совета министров РК с июня 2020 года.

Ирина Кивико совмещала должность заместителя Председателя Совета министров РК и министра финансов РК с ноября 2018 года.

Светлана Маслова занимала пост заместителя Председателя Совета министров РК с октября 2020 года.

Игорь Михайличенко был назначен на должность заместителя Председателя Совета министров РК в октябре 2016 года.

Георгий Мурадов являлся заместителем Председателя Совета министров РК – постоянным представителем РК при Президенте Российской Федерации с августа 2014 года.

Елена Романовская совмещала должность заместителя Председателя Совета министров РК и министра труда и социальной защиты РК с октября 2019 года.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым