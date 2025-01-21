В период с 13 по 19 января в Крыму жертвами дистанционных мошенников стали 32 гражданина

звонки / звонки в мессенджерах (Телеграм, Вотсап, Вайбер) от лица сотрудников банка, правоохранительных структур, онлайн-портала «Госуслуги», операторов сотовой связи;

«безопасный» счет;

покупка и продажа товаров на бесплатных сервисах объявлений;

лжеброкерство, инвестиции, дополнительный заработок

Через ЗВОНКИ обмануты 16 граждан

Полиция Крыма рекомендует не следовать инструкциям, полученным в результате телефонного разговора. В случае сомнений в добросовестности звонящего лучше завершить звонок и перезвонить по номеру телефона банка или мобильного оператора (в зависимости от того, кем представился «собеседник»).

На одну из популярных схем, применяемых мошенниками, папалась жительница Ялты. Звонившие, от лица правоохранительных органов, убедили женщину, что с ее счета происходят несанкционированные списания – нужно срочно отправить сбережения на «безопасный» счет. Торопя и запугивая заявительницу, собеседники убедили ее перевести 250 тысяч рублей. Позже потерпевшая поняла, что пароль к личному кабинета банкинга она не знает. Номера телефонов, по которым женщина общалась, оказались недоступны.

13 звонков были осуществлены посредством мессенджеров (Телеграм, Вотсап, Вайбер)

На схему «Безопасный счет» также попался житель поселка Черноморское. Поверив мнимому сотруднику правоохранительных органов, который позвонил заявителю в мессенджере WhatsApp, мужчина, «спасая» деньги, перевел на «безопасный» счет мошенников 1 миллион 600 тысяч рублей.

Жительнице Ялты в мессенджере WhatsApp позвонил якобы представитель торговой компании с предложением заработать на инвестициях. Женщина согласилась и в течение месяца перечисляла деньги через систему бесплатных платежей на номера, с которых ей поступали звонки. Однако обещанный доход на карту заявительницы так и не поступил, а абонент перестал выходить на связь. Тогда женщина и поняла, что перевела более 2 миллионов 350 тысяч рублей мошенникам.

Аналогичный случай произошел в Джанкойском районе, где накануне Нового года мошенник, также через WhatsApp, предложил местной жительнице заработать на криптовалюте. Поверив, женщина за неделю перевела ему более 1 миллиона 600 тысяч рублей.

Как распознать мошенника?

–звонящий много говорит, часто сложными и непонятными конструкциями, задает вопросы – отвлекает объемом информации;

– не дает времени подумать, подгоняет, просит, как можно скорее назвать код – торопит действовать;

– звонящий говорит, что все плохо: деньги с карты уходят, счета замораживаются. Он предлагает быстрое решение, которое поможет все исправить – пугает последствиями.

При любых подозрительных звонках – КЛАДИТЕ ТРУБКУ!!!

Через ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ, МЕССЕНДЖЕРЫ обмануты 15 граждан

Жителю Феодосии в мессенджере WhatsApp написал неизвестный, который представился директором биржи и предложил заработать на финансовом рынке. Мужчина согласился и отправил по указанным реквизитам более800 тысяч рублей. Спустя время, когда заявленный доход на карту не поступил, феодосиец пытался связаться с так называемым директором, но аккаунт был уже удален.

Жительница Симферопольского района обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Она рассказала, что в мессенджере Telegram получила сообщение от двоюродной сестры с просьбой дать взаймы денежные средства. Не раздумывая, заявительница отправила на указанные реквизиты 15 тысяч рублей, а после узнала, что аккаунт сестры был взломан злоумышленниками

Через ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКАМ на уловки мошенников попался 1 гражданин

В сети Интернет не переходите по ссылкам. Не устанавливайте на свой мобильный телефон неизвестные приложения.

Житель Евпатории на одном из сайтов разместил объявление о продаже бензинового генератора. Однажды ему написал неизвестный, пожелав приобрести товар. Под предлогом перевода денежных средств «покупатель» отправил заявителю ссылку, аргументируя тем, что таким образом сможет перечислить денежные средства. Ничего не подозревая, мужчина перешел по ссылке и ввел реквизиты своей банковской карты, после чего ему пришло смс-уведомление о списании более 99 тысяч рублей.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым