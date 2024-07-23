В период с 15 по 21 июля жертвами дистанционных мошенников в Крыму стали 54 гражданина

– неизвестный звонит по сотовому телефону или посредством мессенджеров (Вотсап, Телеграм, Вайбер), представляется сотрудником банка / интернет-портала «Госуслуги» / правоохранительных органов и сообщает о том, что прямо сейчас третьи лица пытаются получить доступ к счету или берут кредит на Ваше имя и срочно нужно перевести деньги на «безопасный» или «резервный» счет;

– неизвестный звонит по сотовому телефону или пишет посредством мессенджеров (Вотсап, Телеграм, Вайбер), предлагает быстрый и прибыльный заработок, путем инвестирования в биржу ценных бумаг, биржу определенной компании или банка, повышения рейтингов на маркетплейсах;

– неизвестный пишет посредством мессенджеров (Вотсап, Телеграм, Вайбер) от имени знакомого, приятеля, родственника с просьбой одолжить денежные средства.

Полиция Крыма напоминает: все это является преступным предлогом для хищения денежных средств путем обмана и запугивания. Не поддавайтесь панике, трезво оцените ситуацию и позвоните для уточнения информации в соответствующие учреждения. Тщательно перепроверяйте информацию.

Через ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ, МЕССЕНДЖЕРЫ

На уловки мошенников, которые используют социальные сети, мессенджеры и Интернет-сайты попались 30 граждан.

С заявлением о мошенничестве в полицию обратился житель Ялты. Мужчина рассказал, что в мессенджере Телеграм ему написал неизвестный и предложил заработать через один из маркетплейсов, но сперва нужно вложить деньги, чтобы доход был выше. Следуя инструкции неизвестного, мужчина отправила на указанный счет более 90 тысяч рублей, но заработать так и не удалось – после транзакции аккаунт собеседника был удален и больше на связь с заявителем никто не вышел.

В полицию Керчи обратился мужчина. Он сообщил правоохранителям о том, что через интернет-сервис бесплатных объявлений хотел купить акустические колонки. Заявитель нашел выгодное предложение и связался якобы с продавцом, который сообщил, что нужно внести предоплату за товар. Мужчина согласился и перевел 82 тысячи рублей на указанные реквизиты, после чего «продавец» удалил объявление и заблокировал заявителя.

Жительнице Бахчисарайского района в мессенджере Вотсап пришло сообщение от якобы знакомой, которая попросила в долг 25 тысяч рублей. Не раздумываясь, женщина перевела денежные средства на указанные реквизиты, а после выяснила, что аккаунт приятельницы был взломан злоумышленниками.

Через ЗВОНКИ

Лучше избегать телефонных разговоров с подозрительными людьми, которые представляются сотрудниками банка, правоохранительных органов и т.д.

НЕ БОЙТЕСЬ ПРЕРВАТЬ РАЗГОВОР, КЛАДИТЕ ТРУБКУ.

В полицию обратились 19 граждан, которые пострадали от действий телефонных мошенников, одна из них жительница Судака. Она обратилась в полицию с заявлением и сообщила, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником социального фонда и сообщил, что третьи лица пытаются оформить кредит на имя заявительницы. Чтобы помешать «преступникам», нужно взять встречный кредит и перевести его на другой счет. Женщина так и сделала, отправила по указанным реквизитам 447 тысяч рублей. Спустя время заявительница позвонила на горячую линию банка и узнала, что никаких подозрительных операций не выявлено, а это был мошеннический предлог для обмана.

14 из указанного количества ЗВОНКОВ были осуществлены посредством мессенджеров (Телеграм, Вотсап, Вайбер).

С заявлением о мошенничестве обратилась в полицию жительница Евпатории. Полицейским женщина рассказала, что в мессенджере Вотсап с разных номеров ей звонили якобы сотрудники банка, которые сообщили, что ее личный кабинет пытаются взломать и нужно срочно перевести деньги на «безопасный» счет. Поддавшись панике, женщина отправила более 5 миллионов рублей по указанным реквизитам. Спустя время заявительница осознала, что доступа к новому счету не имеет, а ей звонили мошенники.

Жительнице Феодосии в мессенджере Телеграм поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что неизвестные пытаются перевести с ее счета деньги. Для предотвращения операции нужно их опередить. Для этого женщина отправила более 3 миллионов рублей по указанным реквизитам, но позже оказалось, что это было мошенническая схема обмана.

Также в полицию Феодосии обратился мужчина, который рассказал полицейским, что на сайте, где продают автомобильные запчасти, оставил заявку. Спустя время заявителю в мессенджере Вотсап позвонил якобы оператор сайта и сообщил, что указанные в заявке запчасти будут стоить 68 тысяч рублей. Заявителя цена устроила, и он отправил на неизвестный счет оговоренную сумму. Позже, когда запчасти так и не были доставлены, на связь с заявителем так никто и не вышел, номер собеседника был недоступен, а сайт удален.

Услышали по телефону такие слова?

– «неизвестные сейчас оформляют на вас кредит»;

– «вам надо опередить мошенников и перевести свои средства на безопасный счет»;

– «вам звонит следователь/дознаватель/судебный пристав/оперативник ФСБ»;

– «на вас заведено уголовное дело…»;

– «срок действия договора на пользование услугами мобильного оператора истек…».

ПОЛОЖИТЕ ТРУБКУ!

Через УСТАНОВКУ СТОРОННИХ ПРИЛОЖЕНИЙ И ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКАМ

5 граждан попались на уловки мошенников – перешли по ссылкам от неизвестного источника и установили вредоносные приложения.

В сети Интернет не переходите по ссылкам от неизвестных и не вводите свои реквизиты банковской карты.

Жительнице Евпатории позвонил неизвестный и предложил дополнительный заработок путем инвестиций. По рекомендации собеседника женщина установила вредоносное приложении и перешла по ссылке, отправленной неизвестным. Не зная того, что находится на фишинговом сайте, заявительница ввела реквизиты своей банковской карты. После чего со счета женщины списались денежные средства в размере 334 тысячи рублей.

С заявлением о мошенничестве в полицию обратился житель Ялты. Мужчина сообщил, что в мессенджере Телеграм ему написал неизвестный, который сообщил, что хочет купить у него 4 автомобильных диска, заявление о продаже которых мужчина опубликовал ранее на интернет-сервисе бесплатных объявлений. Для того, чтобы «покупатель» смог отправить деньги за товар, он попросил заявителя перейти по ссылке и ввести данные банковской карты. Ничего не подразумевая, мужчина так и сделал, а позже обнаружил уведомление в онлайн-банке о списании 24 тысяч рублей.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым