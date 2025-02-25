В период с 17 по 23 февраля жертвами дистанционных мошенников стали 48 граждан

– звонки / звонки в мессенджерах (Телеграм, Вотсап) от лица операторов связи, сотрудников банка, правоохранительных структур, онлайн-портала «Госуслуги»;

– «безопасный» счет;

– покупка и продажа товаров на бесплатных сервисах объявлений;

– лжеброкерство;

– инвестиции в акции компании.

ВНИМАНИЕ! ПОЛИЦИЯ НАПОМИНАЕТ!

Мошенники звонят через мессенджеры (Ватсап, Телеграм) по видеосвязи. Человек в форменной одежде создавая видимость представителя правоохранителя органов сообщает, что ваши деньги, под разными предлогами, срочно необходимо перевести на несуществующий «безопасный счет».

ЗАПОМНИТЕ! НЕ СУЩЕСТВУЕТ НИКАКИХ БЕЗОПАСНЫХ СЧЕТОВ!

Через ЗВОНКИ обмануты 17 граждан

С заявлением о мошенничестве в полицию обратилась жительница крымской столицы. Полицейским женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником Крэмэнерго. Звонивший сообщил женщине о том, что необходимо заменить счетчик учета электроэнергии. Для подтверждения замены надо сообщить код из отправленного ей смс, что заявительница и сделала. Спустя непродолжительное время ей поступил звонок якобы от сотрудника Госуслуг, который сообщил, что ее личный кабинет взломан и для дальнейших разбирательств перевел ее на сотрудника Росфинмониторинга. В дальнейшем женщину убедили, что ее сбережения в опасности и необходимо срочно перевести их на так называемый «безопасный счет». Не осознавая абсурдность ситуации, гражданка перевела более 5 миллионов рублей на продиктованный счет.

Жителю одного из сел Красноперекопского района поступил звонок от неизвестного. Представившись оператором сотовой связи, звонивший сообщил об окончании срока действия договора, за чем последует скорая блокировка номера. Для продления договора лжесотрудник потребовал подтвердить действие на Госуслугах. После этого молодому человеку поступил еще один звонок в мессенджере якобы от специалиста технического отдела Госуслуг, который сообщил, что его сбережения находятся в опасности и необходимо перевести их на безопасный счет. Не разобравшись в ситуации, парень отправил более 119 тысяч рублей.

Полиция Крыма настоятельно рекомендует не следовать инструкциям, полученным в результате телефонного разговора. В случае сомнений в добросовестности звонящего лучше завершить звонок и перезвонить по номеру телефона банка или мобильного оператора (в зависимости от того, кем представился «собеседник»).

10 из указанного количества ЗВОНКОВ были осуществлены посредством мессенджеров (Телеграм, Вотсап)

Женщине в Вотсап поступали звонки от неизвестных, которые выдавали себя за сотрудников Росфинмониторинга и правоохранительных органов. Под предлогом защиты её банковского счета от мошеннических операций и финансирования ВСУ, злоумышленники обманом вынудили её перевести почти 7 миллионов рублей на так называемый «безопасный счет».

На аналогичную уловку попалась жительница Бахчисарайского района, которая отдала более 1 миллиона 500 тысяч рублей. Одну часть денег женщина перевела через банкомат, а другую передала неизвестной женщине на остановке общественного транспорта.

Жителю Симферополя в мессенджере Телеграм позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Запугивая и вводя в заблуждение, звонивший убедил мужчину погасить несуществующий кредит, денежные средства с которого якобы отправляются на финансирование запрещенной организации. Под давлением злоумышленника заявитель перевел на неизвестный ему счет более 1 миллиона 500 тысяч рублей.

ЗАПОМНИТЕ! СОТРУДНИКИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ НЕ ЗВОНЯТ ПО СРЕДСТВАМ ВИДЕОСВЯЗИ В МЕССЕНДЖЕРАХ! НЕ СУЩЕСТВУЕТ НИКАКИХ БЕЗОПАСНЫХ СЧЕТОВ

Как распознать мошенника?

– отвлекает объемом информации –звонящий много говорит, часто сложными и непонятными конструкциями, задает вопросы;

– торопит действовать – не дает времени подумать, подгоняет, просит, как можно скорее назвать код;

– пугает последствиями – звонящий говорит, что все плохо: деньги с карты уходят, счета замораживаются. Он предлагает быстрое решение, которое поможет все исправить.

Через ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ, МЕССЕНДЖЕРЫ обмануты 28 граждан

Жителю г. Ялты в мессенджер «Вотсап» пришло заманчивое предложение заработка с высоким доходом через куплю-продажу криптовалюты. Доверчивый житель города-курорта перевел на указанный в сообщении счет 1 миллион 100 тысяч рублей, однако прибыли не дождался, и вернуть свои денежные средства не смог. Осознав, что стал жертвой мошенника, поспешил за помощью в полицию.

Житель одного из сел Симферопольского района на сайте бесплатных объявлений выбирал себе транспортное средство. Подобрав подходящий вариант автомобиля, он связался с продавцом и, обсудив условия покупки, перевел в качестве залога 180 тысяч рублей. После того, как деньги списались со счета заявителя, лжепродавец перестал выходить на связь.

Житель г. Феодосии лишился своих сбережений в результате предоставления неизвестному удаленного доступа к своему телефону. Мужчина рассказал полицейским, что на сайте бесплатных объявлений выбирал для себя мебель. Чтобы оплата прошла правильно, продавец убедил феодосийца по коду удаленного доступа «помочь» управлять приложением в телефоне покупателя.

Таким образом со счета мужчины списали денежные средства в сумме более 33 тысяч рублей.

Через УСТАНОВКУ СТОРОННИХ ПРИЛОЖЕНИЙ И ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКАМ

3 гражданина попались на уловки мошенников – перешли по ссылкам от неизвестного источника и установили вредоносные приложения.

Житель г. Ялты установил на свой мобильный телефон неизвестное приложение, после чего с его счета списали денежные средства в сумме 64 тысячи рублей. Полицейским мужчина рассказал, что поверил представителю трейдинговой компании, который предложил дополнительный заработок через куплю-продажу иностранной валюты и обещал скорую прибыль. Для этого, по совету «специалиста», житель города-курорта установил на свой смартфон приложение, через которое необходимо было перевести рубли в валюту. Однако после этого вместо дохода деньги мужчины перешли на неизвестный счет.

В сети Интернет не переходите по ссылкам. Не устанавливайте на свой мобильный телефон неизвестные приложения.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым