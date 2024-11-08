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В период с 2014 по 2023 год в Крыму ввели в эксплуатацию свыше 7 млн квадратных метров жилья
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В период с 2014 по 2023 год в Крыму ввели в эксплуатацию свыше 7 млн квадратных метров жилья

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:22 08.11.2024

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своем Telegram-канале проинформировал о том, что комфортная и безопасная среда для жизни – одна из основных национальных целей развития России до 2030 года, определенных Президентом.

Для ее достижения необходимо ежегодно увеличивать объемы жилищного строительства. В Крыму эта работа ведется в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Напомню, что в прошлом году обеспечен ввод более 1,2 млн кв. метров жилья, в том числе почти 316 тысяч «квадратов» – в многоквартирных домах. Это на 40 % выше установленного в рамках нацпроекта показателя, – отмечает Глава Крыма. 

При этом в текущем году уже введено свыше 1 млн кв. метров, что на 5 % больше планового показателя и на 6 % больше, чем было введено в аналогичный период прошлого года. 187 тысяч из них – в МКД. К 2030 году планируется увеличение объемов до 1,5 млн кв. метров в год.

Еще две показательные цифры. С 2014 по 2023 год введено в эксплуатацию свыше 7 млн кв. метров жилья, а за период с 2004 по 2013-й – менее 5 млн. Но, конечно, важно не только количество жилья, но и его удобство для всех категорий граждан. Хороший пример в этом плане – 198-квартирный дом в городе Саки, введенный в прошлом году. Ряд квартир в нем имеет прямой доступ для маломобильных групп населения, – говорит Глава республики.

По мнению Сергея Аксёнова, несмотря на рекордные объемы ввода, средняя обеспеченность крымчан жильем пока по-прежнему ниже, чем в среднем по России.

Хотя и здесь есть прогресс: если в 2015 году на одного крымчанина в среднем приходилось 16,3 кв. метра общей площади жилых помещений, то по итогам 2023-го – 21,4 «квадрата». По итогам нынешнего года этот показатель составит 22 кв. метра. К 2030 году он должен вырасти до 25,5 кв. метров. Будем делать для этого все необходимое, – подчёркивает Глава Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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