В период с 22 по 28 июля жертвами дистанционных мошенников стали 43 крымчанина

Основные схемы «заработка» мошенников на крымчанах:

– неизвестный звонит по сотовому телефону или пишет посредством мессенджеров (Вотсап, Телеграм, Вайбер), предлагает быстрый и прибыльный заработок, путем инвестирования в биржу ценных бумаг, биржу определенной компании или банка, повышения рейтингов на маркетплейсах;

– неизвестный пишет посредством мессенджеров (Вотсап, Телеграм, Вайбер) от имени знакомого, приятеля, родственника с просьбой одолжить денежные средства.

Полиция Крыма напоминает: все это является преступным предлогом для хищения денежных средств путем обмана и запугивания. Не поддавайтесь панике, трезво оцените ситуацию и позвоните для уточнения информации в соответствующие учреждения. Тщательно перепроверяйте информацию.

Через ЗВОНКИ

Лучше избегать телефонных разговоров с подозрительными людьми, которые представляются сотрудниками банка, правоохранительных органов и т.д.

НЕ БОЙТЕСЬ ПРЕРВАТЬ РАЗГОВОР, КЛАДИТЕ ТРУБКУ.

В полицию обратились 22 гражданина, которые пострадали от действий телефонных мошенников, одна из них жительница Сакского района. Она обратилась в полицию с заявлением и сообщила, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее денежные средства находятся в «опасности», их пытаются похитить неизвестные и нужно срочно «спрятать» их. Для этого лжесотрудник сказал женщине реквизиты, по которым она осуществила перевод в размере 1 миллиона 400 тысяч рублей. Позже, обдумав все, заявительница поняла, что доступа к новому счету не имеет, а ей звонили мошенники.

14 из указанного количества ЗВОНКОВ были осуществлены посредством мессенджеров (Телеграм, Вотсап, Вайбер).

С заявлением о мошенничестве обратился в полицию житель Симферопольского района. Полицейским мужчина рассказал, что в мессенджере Вотсап ему позвонил якобы сотрудник банка, который сообщил, что «злоумышленники» завладели его паспортными данным и оформили кредит. Для того, чтобы «уменьшить кредитный потенциал», необходимо взять зеркальный кредит, а денежные средства отправить по указанным реквизитам. Поддавшись панике, мужчина отправил более 2 миллионов 500 тысяч рублей, взятых в кредит. А спустя время, позвонив в банк, выяснил, что такой операции, как «зеркальный» кредит – не существует, это мошенническая схема.

В полицию Ленинского района обратился мужчина, который рассказал полицейским, что в мессенджере Телеграм ему позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Лжесотрудник предложил заявителю оказать содействие в задержании преступника и отправить на безопасный счет деньги. Не осознавая абсурдность ситуации, мужчина согласился и перевел по указанным реквизитам 780 тысяч рублей.

Жительнице Ялты в мессенджере Вотсап поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником онлайн-портала «Госуслуги» и сообщил, что нужно «защитить» денежные средства от несанкционированных списаний, так как «мошенники» взломали ее личный кабинет и завладели персональными данными. Для предотвращения операции нужно их опередить. Для этого женщина отправила 500 тысяч рублей по указанным реквизитам, но позже оказалось, что это была мошенническая схема обмана.

Услышали по телефону такие слова?

– «неизвестные сейчас оформляют на вас кредит»;

– «вам надо опередить мошенников и перевести свои средства на безопасный счет»;

– «вам звонит следователь/дознаватель/судебный пристав/оперативник ФСБ»;

– «на вас заведено уголовное дело…»;

– «срок действия договора на пользование услугами мобильного оператора истек…».

ПОЛОЖИТЕ ТРУБКУ!

Через ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ, МЕССЕНДЖЕРЫ

На уловки мошенников, которые используют социальные сети, мессенджеры и Интернет-сайты попались 19 граждан.

С заявлением о мошенничестве в полицию обратился житель Симферополя. Мужчина рассказал, что в мессенджере Вотсап ему написал неизвестный и предложил заработать путем инвестиций в акции банка, но сперва нужно вложить деньги, чтобы доход был выше. Следуя инструкции неизвестного, мужчина отправил на указанный счет около 1 миллиона 500 тысяч рублей, но заработать так и не удалось – после транзакции аккаунт собеседника был удален и больше на связь с заявителем никто не вышел.

В полицию Черноморского района обратилась женщина. Она сообщила правоохранителям о том, что через интернет-сервис бесплатных объявлений хотела купить бетонные плиты. Заявительница нашла выгодное предложение и связалась якобы с продавцом, который сообщил, что нужно внести предоплату за товар. Женщина согласилась и перевела 187 тысяч рублей на указанные реквизиты, после чего «продавец» удалил объявление и заблокировал заявительницу.

Жителю Армянска в мессенджере Вотсап пришло сообщение от якобы коллеги по работе, который попросил в долг более 6 тысяч рублей. Не раздумываясь, мужчина перевел денежные средства на указанные реквизиты, а после выяснил, что аккаунт приятельницы был взломан злоумышленниками.

Через УСТАНОВКУ СТОРОННИХ ПРИЛОЖЕНИЙ И ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКАМ

Двое граждан попались на уловки мошенников – перешли по ссылкам от неизвестного источника и установили вредоносные приложения.

В сети Интернет не переходите по ссылкам от неизвестных и не вводите свои реквизиты банковской карты.

С заявлением о мошенничестве в полицию обратился житель Симферополя. Мужчина сообщил, что через мессенджер Телеграм хотел приобрести билеты на спектакль. На одном из каналов нашел выгодное предложение и связался с «продавцом», который отправил заявителю ссылку для внесения платежа за билеты. Ничего не подозревая, мужчина ввел данные своей банковской карты по отправленной ссылке, а спустя время ему пришло смс-уведомление о списании денежных средств в размере 21 тысячи 800 рублей, но билеты так и не были отправлены «продавцом».

На аналогичную схему мошенников попалась жительница Феодосии, которая через мессенджер Телеграм хотела приобрести надувной матрас и, перейдя по ссылке неизвестного, лишилась более 20 тысяч рублей.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым