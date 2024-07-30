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В период с 22 по 28 июля жертвами дистанционных мошенников стали 43 крымчанина
Фото: МВД по РК

В период с 22 по 28 июля жертвами дистанционных мошенников стали 43 крымчанина

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:15 30.07.2024

Основные схемы «заработка» мошенников на крымчанах:

– неизвестный звонит по сотовому телефону или посредством мессенджеров (Вотсап, Телеграм, Вайбер), представляется сотрудником банка / интернет-портала «Госуслуги» / правоохранительных органов и сообщает о том, что прямо сейчас третьи лица пытаются получить доступ к счету или берут кредит на Ваше имя и срочно нужно перевести деньги на «безопасный» или «резервный» счет;

– неизвестный звонит по сотовому телефону или пишет посредством мессенджеров (Вотсап, Телеграм, Вайбер), предлагает быстрый и прибыльный заработок, путем инвестирования в биржу ценных бумаг, биржу определенной компании или банка, повышения рейтингов на маркетплейсах;

– неизвестный пишет посредством мессенджеров (Вотсап, Телеграм, Вайбер) от имени знакомого, приятеля, родственника с просьбой одолжить денежные средства.

Полиция Крыма напоминает: все это является преступным предлогом для хищения денежных средств путем обмана и запугивания. Не поддавайтесь панике, трезво оцените ситуацию и позвоните для уточнения информации в соответствующие учреждения. Тщательно перепроверяйте информацию.

Через ЗВОНКИ

Лучше избегать телефонных разговоров с подозрительными людьми, которые представляются сотрудниками банка, правоохранительных органов и т.д.

НЕ БОЙТЕСЬ ПРЕРВАТЬ РАЗГОВОР, КЛАДИТЕ ТРУБКУ.

В полицию обратились 22 гражданина, которые пострадали от действий телефонных мошенников, одна из них жительница Сакского района. Она обратилась в полицию с заявлением и сообщила, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее денежные средства находятся в «опасности», их пытаются похитить неизвестные и нужно срочно «спрятать» их. Для этого лжесотрудник сказал женщине реквизиты, по которым она осуществила перевод в размере 1 миллиона 400 тысяч рублей. Позже, обдумав все, заявительница поняла, что доступа к новому счету не имеет, а ей звонили мошенники.

14 из указанного количества ЗВОНКОВ были осуществлены посредством мессенджеров (Телеграм, Вотсап, Вайбер).

С заявлением о мошенничестве обратился в полицию житель Симферопольского района. Полицейским мужчина рассказал, что в мессенджере Вотсап ему позвонил якобы сотрудник банка, который сообщил, что «злоумышленники» завладели его паспортными данным и оформили кредит. Для того, чтобы «уменьшить кредитный потенциал», необходимо взять зеркальный кредит, а денежные средства отправить по указанным реквизитам. Поддавшись панике, мужчина отправил более 2 миллионов 500 тысяч рублей, взятых в кредит. А спустя время, позвонив в банк, выяснил, что такой операции, как «зеркальный» кредит – не существует, это мошенническая схема.

В полицию Ленинского района обратился мужчина, который рассказал полицейским, что в мессенджере Телеграм ему позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Лжесотрудник предложил заявителю оказать содействие в задержании преступника и отправить на безопасный счет деньги. Не осознавая абсурдность ситуации, мужчина согласился и перевел по указанным реквизитам 780 тысяч рублей.

Жительнице Ялты в мессенджере Вотсап поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником онлайн-портала «Госуслуги» и сообщил, что нужно «защитить» денежные средства от несанкционированных списаний, так как «мошенники» взломали ее личный кабинет и завладели персональными данными. Для предотвращения операции нужно их опередить. Для этого женщина отправила 500 тысяч рублей по указанным реквизитам, но позже оказалось, что это была мошенническая схема обмана.

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Услышали по телефону такие слова?

– «неизвестные сейчас оформляют на вас кредит»;

– «вам надо опередить мошенников и перевести свои средства на безопасный счет»;

– «вам звонит следователь/дознаватель/судебный пристав/оперативник ФСБ»;

– «на вас заведено уголовное дело…»;

– «срок действия договора на пользование услугами мобильного оператора истек…».

ПОЛОЖИТЕ ТРУБКУ!

Через ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ, МЕССЕНДЖЕРЫ

На уловки мошенников, которые используют социальные сети, мессенджеры и Интернет-сайты попались 19 граждан.

С заявлением о мошенничестве в полицию обратился житель Симферополя. Мужчина рассказал, что в мессенджере Вотсап ему написал неизвестный и предложил заработать путем инвестиций в акции банка, но сперва нужно вложить деньги, чтобы доход был выше. Следуя инструкции неизвестного, мужчина отправил на указанный счет около 1 миллиона 500 тысяч рублей, но заработать так и не удалось – после транзакции аккаунт собеседника был удален и больше на связь с заявителем никто не вышел.

В полицию Черноморского района обратилась женщина. Она сообщила правоохранителям о том, что через интернет-сервис бесплатных объявлений хотела купить бетонные плиты. Заявительница нашла выгодное предложение и связалась якобы с продавцом, который сообщил, что нужно внести предоплату за товар. Женщина согласилась и перевела 187 тысяч рублей на указанные реквизиты, после чего «продавец» удалил объявление и заблокировал заявительницу.

Жителю Армянска в мессенджере Вотсап пришло сообщение от якобы коллеги по работе, который попросил в долг более 6 тысяч рублей. Не раздумываясь, мужчина перевел денежные средства на указанные реквизиты, а после выяснил, что аккаунт приятельницы был взломан злоумышленниками.

Через УСТАНОВКУ СТОРОННИХ ПРИЛОЖЕНИЙ И ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКАМ

Двое граждан попались на уловки мошенников – перешли по ссылкам от неизвестного источника и установили вредоносные приложения.

В сети Интернет не переходите по ссылкам от неизвестных и не вводите свои реквизиты банковской карты.

С заявлением о мошенничестве в полицию обратился житель Симферополя. Мужчина сообщил, что через мессенджер Телеграм хотел приобрести билеты на спектакль. На одном из каналов нашел выгодное предложение и связался с «продавцом», который отправил заявителю ссылку для внесения платежа за билеты. Ничего не подозревая, мужчина ввел данные своей банковской карты по отправленной ссылке, а спустя время ему пришло смс-уведомление о списании денежных средств в размере 21 тысячи 800 рублей, но билеты так и не были отправлены «продавцом».

На аналогичную схему мошенников попалась жительница Феодосии, которая через мессенджер Телеграм хотела приобрести надувной матрас и, перейдя по ссылке неизвестного, лишилась более 20 тысяч рублей.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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