В период с 24 по 30 марта на территории Крыма жертвами дистанционных мошенников стали 59 граждан

звонки / звонки в мессенджерах (Телеграм, Вотсап) от лица операторов связи, сотрудников банка, правоохранительных структур;

«безопасный» счет;

покупка и продажа товаров на бесплатных сервисах объявлений;

инвестиции в акции компании.

Через ЗВОНКИ обмануты 28 граждан

Полиция Крыма настоятельно рекомендует не следовать инструкциям, полученным в результате телефонного разговора. В случае сомнений в добросовестности звонящего лучше завершить звонок и перезвонить по номеру телефона банка или мобильного оператора (в зависимости от того, кем представился собеседник).

В полицию Симферополя обратилась пожилая местная жительница. Женщина рассказала, что ей на стационарный телефон позвонила якобы ее дочь, которая сообщила, что стала виновницей страшной аварии и для того, чтобы избежать уголовной ответственности, необходимо заплатить крупную сумму. Желая уберечь свою родственницу от неприятностей, заявительница, действуя согласно инструкции звонивших, собрала все свои сбережения в размере 1,4 миллионов рублей и передала курьеру.

Аналогичная ситуация произошла с еще одной жительницей крымской столицы. Под предлогом непривлечения дочери к уголовной ответственности она отдала мошенникам 248 тысяч рублей.

785 тысяч рублей потеряла жительница Керчи, поверив звонку от лжесотрудников Центробанка, которые уговорили ее перевести деньги на «безопасный счет».

23 из указанного количества ЗВОНКОВ были осуществлены посредством мессенджеров (Телеграм, Вотсап)

С заявлением о мошенничестве в полицию обратилась жительница Керчи. Женщина рассказала полицейским, что в мессенджере Телеграм ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. По словам звонившего, её банковский счет используется для сомнительных финансовых операций и теперь она подозревается в финансировании вооруженных сил соседнего государства. Напуганная керчанка стала отрицать свою причастность и тогда лжеправоохранитель предложил перевести сбережения на так называемый «безопасный счет», чтобы злоумышленники не смогли использовать их в преступных целях. Последовав совету, женщина перевела около 1,3 миллионов рублей.

На такую же уловку попался и житель Симферополя, который поверив якобы сотрудникам правоохранительных органов и Росфинмониторинга, перевел на «безопасный счет» 1 миллион рублей.

Жительнице Нижнегорского района в мессенджере Ватсап по видеосвязи позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов. Собеседник сообщил женщине, что произошла утечка персональных данных, вследствие чего третьи лица могли оформить на ее имя кредиты. Лжеправоохранитель предложил взволнованной женщине оформить «зеркальный» кредит и отправить денежные средства на так называемый «безопасный счет», чтобы отменить предыдущие заявки, а заодно уберечь деньги от последующих преступных посягательств. Действуя по инструкции неизвестных, заявительница отправила на неустановленный счет более 260 тысяч рублей.

ЗАПОМНИТЕ! СОТРУДНИКИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ НЕ ЗВОНЯТ ПОСРЕДСТВОМ ВИДЕОСВЯЗИ В МЕССЕНДЖЕРАХ! НЕ СУЩЕСТВУЕТ НИКАКИХ БЕЗОПАСНЫХ СЧЕТОВ

Как распознать телефонного мошенника?

– отвлекает объемом информации –звонящий много говорит, часто сложными и непонятными конструкциями, задает вопросы;

– торопит действовать – не дает времени подумать, подгоняет, просит, как можно скорее назвать код;

– пугает последствиями – звонящий говорит, что все плохо: деньги с карты уходят, счета замораживаются. Он предлагает быстрое решение, которое поможет все исправить.

Через ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ, МЕССЕНДЖЕРЫ обмануты 28 граждан

В полицию с заявлением обратилась жительница Кировского района. Женщина рассказала полицейским, что в мессенджере с ней связался якобы потенциальный покупатель санитарного кресла, которое она продавала через сайт бесплатных объявлений. 900 тысяч рублей списалось со счета заявительницы, после того, как она включила функцию демонстрации экрана, тем самым предоставив доступ мошеннику к смс-кодам.

В полицию г. Ялта поступило заявление от местной жительницы, которая рассказала, что на сайте бесплатных объявлений намеревалась приобрести автомобиль. В качестве задатка женщина перечислила 225 тысяч рублей. Однако, когда продавец перестал выходить на связь, заявительница осознала, что стала жертвой мошенничества.

Жительница Симферополя нашла в Телеграм страницу турагентства с привлекательными ценами на путешествия. Выбрав подходящий тур, она перевела 18 500 рублей, а после обнаружила, что страница удалена.

Через УСТАНОВКУ СТОРОННИХ ПРИЛОЖЕНИЙ И ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКАМ обмануты 3 гражданина

В сети Интернет не переходите по ссылкам. Не устанавливайте на свой мобильный телефон неизвестные приложения.

В мессенджере Телеграм представлен чат-бот «IT-помощник МВД Крым» @mvd_ru_robot, где вы можете написать вопрос и узнать о мошеннических схемах, и как уберечься от них

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым