В период с 29 июля по 4 августа жертвами дистанционных мошенников стали 58 крымчан

– неизвестный звонит по сотовому телефону или посредством мессенджеров (Вотсап, Телеграм, Вайбер), представляется сотрудником банка / интернет-портала «Госуслуги» / правоохранительных органов и сообщает о том, что срочно нужно перевести деньги на «безопасный» или «резервный» счет;

– неизвестный звонит по сотовому телефону или посредством мессенджеров (Вотсап, Телеграм, Вайбер), представляется сотрудником мобильного оператора и предлагает улучшить качество сотовой связи и интернета или продлить договор пользования;

– неизвестный звонит по сотовому телефону или пишет посредством мессенджеров (Вотсап, Телеграм, Вайбер), предлагает быстрый и прибыльный заработок, путем инвестирования в биржу ценных бумаг, биржу определенной компании или банка;

– неизвестный пишет посредством мессенджеров (Вотсап, Телеграм, Вайбер) от имени знакомого, приятеля, родственника с просьбой одолжить денежные средства.

Полиция Крыма напоминает: все это является преступным предлогом для хищения денежных средств путем обмана и запугивания. Не поддавайтесь панике, трезво оцените ситуацию и позвоните для уточнения информации в соответствующие учреждения. Тщательно перепроверяйте информацию.

Через ЗВОНКИ обмануты 28 граждан

Жительница Евпатории обратилась в полицию с заявлением и сообщила, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником мобильного оператора и под предлогом продления договора пользования мобильной связью и сохранения денежных средств, завладел около 700 тысяч рублей.

15 из указанного количества ЗВОНКОВ были осуществлены посредством мессенджеров Viber, WhatsApp, Telegram.

В полицию Симферополя обратился мужчина, который рассказал полицейским, что в мессенджере Телеграм ему позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Лжесотрудник сообщил заявителю, что на него третьи лица оформили кредит и для аннулирования заявки нужно отправить денежные средства по указанным реквизитам. Не осознавая абсурдность ситуации, мужчина согласился и перевел на неизвестный счет более 1 миллиона 200 тысяч рублей.

Услышали по телефону такие слова?

– «неизвестные сейчас оформляют на вас кредит»;

– «вам надо опередить мошенников и перевести свои средства на безопасный счет»;

– «вам звонит следователь/дознаватель/судебный пристав/оперативник ФСБ»;

– «на вас заведено уголовное дело…»;

– «срок действия договора на пользование услугами мобильного оператора истек…».

ПОЛОЖИТЕ ТРУБКУ!

Через ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ обмануты 26 граждан

Помните, что в сети Интернет нужно быть очень аккуратным. Не стоит доверять незнакомцам, предлагающим легкий или быстрый заработок. Если Вам пишет знакомый с просьбой о долге денег, стоит лично перезвонить ему и убедиться, что его аккаунт не взломан неизвестными. Приобретая вещь или услугу, убедитесь, что это не мошенники ­– оплачивайте товар после получения, покупайте только у проверенного человека, которого покупали ранее сами или кто-то из знакомых.

Через ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКАМ И УСТАНОВКУ СТОРОННИХ ПРИЛОЖЕНИЙ обмануты 4 гражданина

НИКОГДА не переходите по неизвестным ссылкам и не устанавливайте приложения, которые предлагают вам неизвестные лица.

Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию либо по единому номеру 102 или обратитесь с письменным заявлением в любое ближайшее отделение полиции.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым