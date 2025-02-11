В период с 3 по 9 февраля жертвами дистанционных мошенников стали 58 крымчан

звонки / звонки в мессенджерах (Телеграм, Вотсап) от лица сотрудников банка, правоохранительных структур, онлайн-портала «Госуслуги», операторов сотовой связи;

«безопасный» счет;

покупка и продажа товаров на бесплатных сервисах объявлений;

лжеброкерство, инвестиции, дополнительный заработок

Через ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ, МЕССЕНДЖЕРЫ обмануты 34 гражданина

Жительница Симферополя обратилась в полицию и рассказала, что ей в мессенджере Телеграм пришло сообщение от «сотрудников правоохранительных органов» о том, что работники банка передали ее данные третьим лицам, которые с ее счета намерены спонсировать ВСУ. Растерявшись, женщина перечислила наличными через банкомат более 1 миллиона 100 тысяч рублей.

Аналогичное заявление поступило от еще одной жительницы Симферополя, которая под этим же предлогом перевела более 1 миллиона 700 тысяч рублей.

Жительница Красногвардейского района также под предлогом подозрения финансирования террористической деятельности передала мошенникам более 2 миллионов 200 тысяч рублей.

Через ЗВОНКИ обмануты 19 граждан

Полиция Крыма рекомендует не следовать инструкциям, полученным в результате телефонного разговора. В случае сомнений в добросовестности звонящего лучше завершить звонок и перезвонить по номеру телефона банка или мобильного оператора (в зависимости от того, кем представился «собеседник»).

Жительница Алушты обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Она рассказала, что ей поступил звонок от якобы сотрудника Росфинмониторинга. Звонивший сообщил женщине, что третьи лица оформили на ее имя кредиты и для их погашения нужно отправить по указанным реквизитам денежные средства. Поддавшись панике, женщина отправила более 470 тысяч рублей.

9 звонков были осуществлены посредством мессенджеров (Телеграм, Вотсап,)

Жительнице Джанкойского района в мессенджере Телеграм позвонил неизвестный, который представился сотрудником Росфинмониторинга. Лжесотрудник убедил женщину, что необходимо задекларировать ее сбережения и они могут ей с этим помочь. Все, что необходимо сделать — передать деньги специальному человеку. Растерянная крымчанка отдала более 1 миллиона 500 тысяч рублей, рассчитывая на то, что после всех необходимых процедур ей вернут деньги.

Через ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКАМ на уловки мошенников попались 5 граждан

В сети Интернет не переходите по ссылкам. Не устанавливайте на свой мобильный телефон неизвестные приложения.

В полицию с заявлением обратилась жительница Симферопольского района. Женщина рассказала, что на одном из сайтов бесплатных объявлений продавала шубу. Однажды с ней связался человек, который выразил желание приобрести у нее меховое изделие. Под предлогом перевода денежных средств, «покупатель» отправил женщине ссылку, аргументируя тем, что таким образом сможет отправить денежные средства. Ничего не подозревая, заявительница перешла по ссылке и ввела реквизиты своей банковской карты, после чего ей пришло смс-уведомление о списании 37 тысяч рублей.

В мессенджере жительнице Джанкоя пришло сообщение от неизвестного человека. Сообщение содержало ссылку, перейдя по которой ей на телефон загрузилось девять файлов, однако открыть она их так и не смогла. После, зайдя в приложение банка, женщина обнаружила, что с ее счета пропало 28 тысяч рублей.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым