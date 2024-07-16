В период с 8 по 14 июля жертвами дистанционных мошенников стали полсотни крымчан

неизвестный звонит по сотовому телефону или посредством мессенджеров (Вотсап, Телеграм, Вайбер), представляется сотрудником банка / интернет-портала «Госуслуги» / правоохранительных органов и сообщает о том, что прямо сейчас третьи лица пытаются получить доступ к счету или берут кредит на Ваше имя и срочно нужно перевести деньги на «безопасный» или «резервный» счет;

неизвестный звонит по сотовому телефону или пишет посредством мессенджеров (Вотсап, Телеграм, Вайбер), предлагает быстрый и прибыльный заработок, путем инвестирования в биржу ценных бумаг, биржу определенной компании или банка, повышения рейтингов на маркетплейсах;

неизвестный звонит по сотовому телефону или посредством мессенджеров (Вотсап, Телеграм, Вайбер), представляется сотрудником мобильного оператора и предлагает улучшить качество сотовой связи и интернета;

неизвестный пишет посредством мессенджеров (Вотсап, Телеграм, Вайбер) от имени знакомого, приятеля, родственника с просьбой одолжить денежные средства.

Полиция Крыма напоминает: все это является преступным предлогом для хищения денежных средств путем обмана и запугивания. Не поддавайтесь панике, трезво оцените ситуацию и позвоните для уточнения информации в соответствующие учреждения. Тщательно перепроверяйте информацию.

Через ЗВОНКИ

Лучше избегать телефонных разговоров с подозрительными людьми, которые представляются сотрудниками банка, правоохранительных органов и т.д.

НЕ БОЙТЕСЬ ПРЕРВАТЬ РАЗГОВОР, КЛАДИТЕ ТРУБКУ.

В полицию обратились 28 граждан, которые пострадали от действий телефонных мошенников, одна из них жительница Симферополя. Она обратилась в полицию с заявлением и сообщила, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и предложил оказать содействие в поимке преступников. Но преступники были совсем рядом, буквально на другом конце провода. Они ввели женщину в заблуждение, играя на чувствах, и уговорили перевести им на счет денежные средства. Не осознавая абсурдности своих действий, заявительница взяла кредит в банке, продала свою квартиру и отправила на указанные реквизиты около 7 миллионов рублей.

20 из указанного количества ЗВОНКОВ были осуществлены посредством мессенджеров (Телеграм, Вотсап, Вайбер).

С заявлением о мошенничестве обратилась в полицию также жительница Симферополя. Полицейским женщина рассказала, что в мессенджере Вотсап ей позвонил неизвестный, представился куратором фирмы и предложил заработать на торговой бирже путем инвестиций. Женщина согласилась и отправила 6 миллионов рублей по указанным реквизитам. Спустя время, когда на счет заявительницы дивиденды так и не поступили, женщина поняла, что это были мошенники.

Жителю Керчи в мессенджере Вотсап поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что неизвестные оформили кредит на имя заявителя и для его аннулирования нужно перевести деньги. Поддавшись панике, мужчина отправил денежные средства в размере 1 миллиона рублей по указанным реквизитам, а позже, позвонив в банк, выяснил, что никакого кредита не было, а ему звонили мошенники.

В полицию Сакского района обратилась женщина, которая рассказала полицейским, что в мессенджере Телеграм ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Лжесотрудник сообщил заявительнице, что прямо сейчас якобы мошенники хотят взломать ее мобильное приложение банка, и чтобы это предотвратить нужно включить демонстрацию экрана и перевести деньги на «безопасный» счет. Действуя по инструкции «липового» сотрудника, женщина перевела 730 тысяч рублей, а позже поняла, что доступа к новому счету не имеет.

Услышали по телефону такие слова?

– «неизвестные сейчас оформляют на вас кредит»;

– «вам надо опередить мошенников и перевести свои средства на безопасный счет»;

– «вам звонит следователь/дознаватель/судебный пристав/оперативник ФСБ»;

– «на вас заведено уголовное дело…»;

– «срок действия договора на пользование услугами мобильного оператора истек…».

ПОЛОЖИТЕ ТРУБКУ!

Через ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ, МЕССЕНДЖЕРЫ

На уловки мошенников, которые используют социальные сети, мессенджеры и Интернет-сайты попались 20 граждан.

В полицию Симферопольского района обратился мужчина. Он сообщил правоохранителям о том, что через интернет-сервис бесплатных объявлений хотел приобрести квадроцикл. Заявитель нашел выгодное предложение и связался якобы с продавцом, который сообщил, что нужно внести предоплату за товар. Мужчина согласился и перевел 370 тысяч рублей на указанные реквизиты, после чего «продавец» удалил объявление и заблокировал заявителя.

С заявлением о мошенничестве в полицию обратилась жительница Ялты. Женщина рассказала, что в мессенджере Вотсап ей написал неизвестный и предложил заработать на торговой площадке, но сперва нужно вложить деньги, чтобы доход был выше. Следуя инструкции неизвестного, женщина отправила на указанный счет более 175 тысяч рублей, но заработать так и не удалось – после транзакции аккаунт собеседника был удален и больше на связь с заявительницей никто не вышел.

Жительнице Симферополя в мессенджере Вотсап пришло сообщение от якобы знакомого, который попросил в долг 40 тысяч рублей. Не раздумываясь, женщина перевела денежные средства на указанные реквизиты, а после выяснила, что аккаунт знакомого был взломан злоумышленниками.

Через УСТАНОВКУ СТОРОННИХ ПРИЛОЖЕНИЙ И ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКАМ

5 граждан попались на уловки мошенников – перешли по ссылкам от неизвестного источника и установили вредоносные приложения.

В сети Интернет не переходите по ссылкам от неизвестных и не вводите свои реквизиты банковской карты.

С заявлением о мошенничестве в полицию обратился житель Ялты. Мужчина сообщил, что в мессенджере Телеграм ему позвонил неизвестный, представился сотрудником мобильного оператора и предложил улучшить качество сотовой связи и интернета. Для совершения операции мужчина перешел по предоставленной от неизвестного ссылке, где ввел реквизиты своей банковской карты. После этого со счета заявителя списалось 300 тысяч рублей.

Жительнице Симферополя в мессенджере Телеграм написал неизвестный с предложением о дополнительном заработке на одном из маркетплейсов – нужно ставить лайки и повышать рейтинги. Женщина согласилась, и собеседник отправил ей ссылку под видом выкупа товара, перейдя по которой со счета заявительницы списались денежные средства в размере 179 тысяч рублей.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым