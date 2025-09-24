В первом полугодии 2025 года общий объем инвестиций в основной капитал Крыма составил 133 млрд рублей

Республика Крым демонстрирует рост инвестиционной активности в рамках исполнения задач, поставленных Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в марте 2021 года, по привлечению 1 трлн рублей частных инвестиций в экономику Крыма и Севастополя. Об этом Глава Республики Крым заявил в своем Telegram-канале. По информации Сергея Аксёнова, в I полугодии 2025 года общий объем инвестиций в основной капитал республики составил 133 млрд рублей.
В сопоставимых ценах данный показатель на 26,7 % превышает объемы инвестиций за аналогичный период прошлого года. При этом около 100 млрд рублей являются частными инвестициями. Интерес инвесторов к региону остается на высоком уровне: с начала года заключено 33 инвестсоглашения на общую сумму 125,3 млрд рублей, – сообщил Глава Крыма.
Помимо этого, Сергей Аксёнов отметил, что в текущем году статус участника свободной экономической зоны получили 70 налогоплательщиков, что на 35 % больше, чем годом ранее.
Также в настоящее время в Реестре инвестиционных площадок Республики Крым представлено 296 готовых объектов, на которых возможна реализация инвестпроектов в разных отраслях экономики.
Особое внимание уделяется и развитию индустриального парка «Феодосия», который с сентября этого года переходит в эксплуатационную фазу.
Управляющей компанией уже заключены меморандумы с 11 потенциальными резидентами, которые планируют разместить свои производства на 53 гектарах парка. Общий объем заявленных инвестиций по проекту превышает отметку в 5,2 млрд рублей. Также предполагается создание более 1 200 новых рабочих мест, – добавил Глава Крыма.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: бизнес в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: бизнес в Крыму