В первый день особого противопожарного режима в Севастополе сгорел гектар+ растительности на Камышовом шоссе

За сутки севастопольские сотрудники МЧС России 4 раза тушили возгорания растительности.

Самым крупным стал пожар в районе кольцевой развязки Камышового шоссе, охвативший растительность на площади 1 гектар. Прибыв к месту, огнеборцы подали стволы и ранцевые установки на тушение. Сильные порывы ветра осложняли ситуацию, но распространиться пламени не дали, его одолели за три часа. Погибших, пострадавших нет. Задействовались 32 человека и 10 единиц техники, из них от МЧС 25 специалистов и 6 автомобилей, — сообщили в ведомстве.