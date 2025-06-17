В первый день особого противопожарного режима в Севастополе сгорел гектар+ растительности на Камышовом шоссе

За сутки севастопольские сотрудники МЧС России 4 раза тушили возгорания растительности.
Самым крупным стал пожар в районе кольцевой развязки Камышового шоссе, охвативший растительность на площади 1 гектар. Прибыв к месту, огнеборцы подали стволы и ранцевые установки на тушение. Сильные порывы ветра осложняли ситуацию, но распространиться пламени не дали, его одолели за три часа. Погибших, пострадавших нет. Задействовались 32 человека и 10 единиц техники, из них от МЧС 25 специалистов и 6 автомобилей, — сообщили в ведомстве.
Причина пожара известна: неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц. Также растительность горела в этот день близ сёл Полюшко и Родное, у посёлка Любимовка. Напоминаем: вчера в Севастополе начал действовать особый противопожарный режим (https://t.me/mchs_sevastopol/4787). Важно строго соблюдать правила пожарной безопасности на природе!
источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе
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