В ПФР в Севастополе напоминают о возможности перейти на электронную трудовую книжку

В ПФР в Севастополе напоминают: в 2020 году каждый работник имеет право выбора того, в каком формате будет вестись его трудовая книжка. Он может решить: переходить ли ему на электронную версию или сохранить бумажную.

Если выбор будет сделан в пользу электронной трудовой книжки, то бумажная трудовая выдается на руки работнику. При этом бумажную трудовую книжку важно сохранить, так как в электронной трудовой книжке будут отражаться сведения с 2020 года. Важно запомнить, что при выборе в пользу электронной трудовой книжки вернуться обратно к бумажной версии будет невозможно. При сохранении бумажной трудовой книжки она продолжает вестись до тех пор, пока работник не изменит свой выбор, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Преимущества ЭТК:

Удобный доступ к информации.

Уменьшение количества ошибок.

Высокая сохранность данных.

Онлайн оформление пенсии.

Возможность дистанционного трудоустройства.

Сведения, содержащиеся в электронной трудовой книжке, можно посмотреть:

в личном кабинете на сайте ПФР,

на портале госуслуг,

у работодателя, в клиентской службе ПФР,

в МФЦ.

Электронная трудовая книжка надежна защищена: сведения ЭТК фиксируются в распределенных системах хранения, что исключает риск потери данных или их несанкционированное изменение.