В ПФР в Севастополе напоминают о возможности перейти на электронную трудовую книжку

В ПФР в Севастополе напоминают: в 2020 году каждый работник имеет право выбора того, в каком формате будет вестись его трудовая книжка. Он может решить: переходить ли ему на электронную версию или сохранить бумажную.
Если выбор будет сделан в пользу электронной трудовой книжки, то бумажная трудовая выдается на руки работнику. При этом бумажную трудовую книжку важно сохранить, так как в электронной трудовой книжке будут отражаться сведения с 2020 года. Важно запомнить, что при выборе в пользу электронной трудовой книжки вернуться обратно к бумажной версии будет невозможно. При сохранении бумажной трудовой книжки она продолжает вестись до тех пор, пока работник не изменит свой выбор, — отмечают в пресс-службе ведомства.
Преимущества ЭТК:
- Удобный доступ к информации.
- Уменьшение количества ошибок.
- Высокая сохранность данных.
- Онлайн оформление пенсии.
- Возможность дистанционного трудоустройства.
Сведения, содержащиеся в электронной трудовой книжке, можно посмотреть:
- в личном кабинете на сайте ПФР,
- на портале госуслуг,
- у работодателя, в клиентской службе ПФР,
- в МФЦ.
Электронная трудовая книжка надежна защищена: сведения ЭТК фиксируются в распределенных системах хранения, что исключает риск потери данных или их несанкционированное изменение.
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