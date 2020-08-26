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фото: открытые источники

В ПФР в Севастополе напоминают о возможности перейти на электронную трудовую книжку

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:03 26.08.2020

В ПФР в Севастополе напоминают: в 2020 году каждый работник имеет право выбора того, в каком формате будет вестись его трудовая книжка. Он может решить: переходить ли ему на электронную версию или сохранить бумажную.

Если выбор будет сделан в пользу электронной трудовой книжки, то бумажная трудовая выдается на руки работнику. При этом бумажную трудовую книжку важно сохранить, так как в электронной трудовой книжке будут отражаться сведения с 2020 года. Важно запомнить, что при выборе в пользу электронной трудовой книжки вернуться обратно к бумажной версии будет невозможно. При сохранении бумажной трудовой книжки она продолжает вестись до тех пор, пока работник не изменит свой выбор, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Преимущества ЭТК:

  • Удобный доступ к информации.
  • Уменьшение количества ошибок.
  • Высокая сохранность данных.
  • Онлайн оформление пенсии.
  • Возможность дистанционного трудоустройства.

Сведения, содержащиеся в электронной трудовой книжке, можно посмотреть:

  • в личном кабинете на сайте ПФР,
  • на портале госуслуг,
  • у работодателя, в клиентской службе ПФР,
  • в МФЦ.

Электронная трудовая книжка надежна защищена: сведения ЭТК фиксируются в распределенных системах хранения, что исключает риск потери данных или их несанкционированное изменение.

В ПФР в Севастополе напоминают о возможности перейти на электронную трудовую книжку

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