В ПФР в Севастополе призывают работодателей: сдайте в ПФР сведения за сентябрь до 15 октября

Сотрудники Отделения ПФР в Севастополе напоминают: до 15 октября страхователи региона должны сдать в ПФР отчетность по форме СЗВ-М «Сведения о застрахованных лицах» и СЗВ-ТД «Сведения о трудовой деятельности» за сентябрь 2021 года.

В отчете по форме СЗВ-М содержатся три реквизита — ФИО работника, СНИЛС и ИНН. Сведения необходимо представлять на всех сотрудников, включая работающих по договорам гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым начисляются страховые взносы, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Напоминаем, что в соответствии с Постановлением №103п сведения о застрахованных лицах за отчетный период — сентябрь 2021 года должны быть представлены страхователями по новой форме.

Если численность работников организации за предшествующий расчетный период составляет 25 и более человек, закон обязывает сдавать отчетность в ПФР в электронном виде с электронной подписью. В то же время, любой страхователь, независимо от численности работников, также может сдавать отчетность в ПФР в электронном виде с усиленной электронной подписью.

Второй отчёт по форме СЗВ-ТД содержит сведения о трудовой деятельности работника и необходим для ведения электронных трудовых книжек. До 15 числа нужно предоставить данные на тех работников, в отношении которых в предыдущем месяце были проведены кадровые мероприятия (перевод на другую постоянную работу, подача работником заявлений о продолжении ведения трудовой книжки либо о предоставлении ему сведений о трудовой деятельности).

Обращаем внимание, если работник был принят или уволен, то сведения по форме СЗВ-ТД необходимо предоставить не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа (распоряжения), подтверждающего оформление трудовых отношений, — подчёркивают специалисты.