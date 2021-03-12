В ПФР в Севастополе: семьи, не получившие декабрьскую выплату 5000 рублей, подайте заявление до 31 марта!

Специалисты ПФР в Севастополе обращаются к родителям, не получившим единовременную выплату в размере 5000 рублей на детей в возрасте до 8 лет: заявление на данную выплату принимаются не позднее 31 марта 2021 года (включительно).

Напоминаем, в соответствии с Указом* Президента РФ граждане Российской Федерации, проживающие на территории России и являющиеся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей (с гражданством РФ) в возрасте до восьми лет, имеют право на получение единовременной выплаты в размере 5000 рублей на каждого такого ребенка. Большинство севастопольских семей в декабре 2020 года уже получили денежную выплату в беззаявительном порядке на основе принятых ранее решений о выплатах на детей (ежемесячной выплаты на детей до 3 лет или единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет). Однако в случае, если ребенок в семье появился после 1 июля 2020 года (в том числе в январе-марте 2021 года) и был зарегистрирован в органах ЗАГС, либо родители не обращались ни за одной из выплат на детей, представлявшихся Пенсионным фондом в течение 2020 года, семьям необходимо самостоятельно подать заявление до 31 марта включительно, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Заявление можно направить в ПФР через портал государственных услуг или лично в любой клиентской службе ПФР.

Обращаем внимание, что опекунам (попечителям) ребенка для подачи заявления необходимо лично обратиться в клиентскую службу ПФР, поскольку им нужно представить документы, подтверждающие полномочия.

Важно правильно заполнить заявление, а также все реквизиты с указанием корректного действующего расчетного банковского счёта того родителя, кто будет подавать заявление.

К сведению, Отделением ПФР по г.Севастополю в декабре 2020 – марте 2021 гг. в беззаявительном порядке, а также на основании заявлений были перечислены выплаты на более 39,7 тысяч детей.

*Указ Президента РФ №797 от 17.12.2020 г. «О единовременной выплате семьям, имеющим детей»