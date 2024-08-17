В пгт ГРЭС под Симферополем строят поликлинику — недоработки есть

Есть недоработки, которые должны быть оперативно устранены. Поликлиника будет оборудована аппаратом компьютерной томографии, цифровым маммографом, рентген-аппаратом, флюорографом, аппаратами УЗИ, эндоскопическим и другим оборудованием. Общая площадь здания трехэтажного здания с цокольным этажом превышает пять тысяч квадратных метров, — цитирует пресс-служба Юрия Гоцанюка.

Учреждение рассчитано для всех категорий граждан. Также в планах создание дневной стационар на 34 койки для взрослых.

Объект строится в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» нацпроекта «Здравоохранение».

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым