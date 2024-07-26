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В поддержку фестиваля «Таврида.АРТ» на телебашне Симферополя включат подсветку
фото: пресс-служба фестиваля "Таврида.АРТ"

В поддержку фестиваля «Таврида.АРТ» на телебашне Симферополя включат подсветку

Опубликовал: КрымPRESS в Фестивали в Крыму 13:46 26.07.2024

Телебашня Симферополя включит архитектурно-художественную подсветку в дни открытия и закрытия фестиваля «Таврида.АРТ» 26 и 28 июля, сообщили в пресс-службе Радиотелевизионного передающего центра (РТПЦ) Республики Крым.

26 и 28 июля симферопольская телебашня включит архитектурно-художественную подсветку в поддержку фестиваля «Таврида.АРТ». Праздничный сценарий освещения будет работать в день открытия и закрытия фестиваля с 22:00 до 23:00, — сказано в сообщении.

Световое панно телебашни окрасится в цвета праздника, уточнили в пресс-службе центра, грани башни украсят причудливые узоры и яркие переливы. На медиафасаде отобразятся символы фестиваля, 26 июля там дополнительно появится надпись «Фестиваль «Таврида.АРТ» открыт».

О фестивале

Фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ» пройдет уже в шестой раз. С 2019 года, когда фестиваль состоялся впервые, его мероприятия посетили 19 тыс. участников и более 200 тыс. зрителей со всей страны. В 2024 году фестиваль проходит с 26 по 28 июля, среди хедлайнеров заявлены «Три дня дождя», Otyken, The Hatters, «Меджикул», 5утра, NLO. Также в лайнапе Гарик Сукачев, Mia Boyka, Mary Gu, Akmal’, Женя Трофимов. Стас Ярушин приедет на фестиваль с командой, чтобы снять три выпуска своего музыкального подкаста Музloft.

Фестиваль зарекомендовал себя как крупнейшая площадка России для самореализации молодых деятелей культуры, искусства и творческих индустрий. «Таврида.АРТ» входит в федеральный проект «Молодежь России» национального проекта «Образование» и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

источник: ТАСС

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