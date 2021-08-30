В полиции Севастополя рассказали, какое наказание понесут молодые люди, прикурившие от Вечного огня

И не только они, автору видео тоже достанется.

Как мы уже сообщали, полиция Севастополя задержала правонарушителей, прикуривавших от Вечного огня. Инцидент произошёл накануне вечером у памятника, посвящённого столетию окончания Гражданской войны на юге России.

В результате проведённой проверки сотрудники полиции установили личности всех участников происшествия и обстоятельства совершённого правонарушения. Как оказалось, после вечерней прогулки двое 16-летних подростков прикуривали сигареты от пламени Вечного огня, расположенного у подножия монумента, а их ровесница, посчитав это забавным, снимала происходящее на видео. После распространения в сети Интернет данного видео жители города-героя Севастополя возмутились поступком неизвестных, а для сотрудников полиции задержать правонарушителей стало делом чести, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

Молодые люди признались в содеянном и извинились перед севастопольцами. В отношении их составлены административные материалы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», санкция статьи влечёт наложение административного штрафа в размере от 500 до 1 тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток.

В отношении девушки, разместившей видео в сети Интернет, сотрудниками полиции будет составлен административный материал по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Санкция статьи влечёт штраф от 30 до 100 тысяч рублей.