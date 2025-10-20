В поликлинике онкодиспансера Севастополя прошел день открытых дверей по выявлению рака молочной железы

Скрытые симптомы и практически полное отсутствие характерных жалоб в самом начале заболевания являются главной причиной запоздалого выявления опухолей молочной железы. Именно эта особенность часто мешает своевременному обращению пациенток к специалистам и началу необходимого лечения.

Пик заболеваемости приходится примерно на 55-60 лет, но данное заболевание сильно помолодело, то есть сейчас обнаружить у 30-летних опухоль не такая уж и редкость, — отмечает главный врач онкологического диспансера Василий Ощепков.

По статистике, вероятность полного выздоровления от рака молочной железы на ранних стадиях достигает 90%. Даже на втором этапе шансы остаются высокими — около 80%, однако дальнейшее прогрессирование опухоли резко снижает эти показатели до уровня 50% и ниже. Именно это показывает, насколько важным является своевременное обращение к врачу и регулярное прохождение профилактического обследования.

За один день невозможно обследовать всех. Здесь задача каждого самому пойти в поликлинику по месту жительства, обратится к специалисту, если при самодиагностике что-то обнаружили, сделать маммографию, сдать анализы, — говорит Василий Ощепков.

Онкодиспансер оснащен новейшим оборудованием, способным с максимальной точностью определить отклонения в работе молочных желез.

В рамках дня открытых дверей проконсультированы более 75 пациентов, выполнено 54 УЗИ и 42 маммографии. У 26 пациентов выявлено подозрение на заболевание. При подтверждении диагноза они уже в скором времени начнут незамедлительное лечение.

Мероприятия прошли в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя