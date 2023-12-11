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В полиции рассказали о задержании жителя Феодосии, который обвиняется в подрыве мопеда с целью убийства
Скриншот: ВК

В полиции рассказали о задержании жителя Феодосии, который обвиняется в подрыве мопеда с целью убийства

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 19:54 11.12.2023

Сотрудники МВД по Республике Крым совместно с представителями регионального УФСБ России задержали жителя Феодосии. Безработный мужчина обвиняется в покушении на убийство общеопасным способом с использованием самодельного взрывного устройства.

Предварительно установлено, что злоумышленник заложил бомбу в багажное отделение мопеда, который припарковал возле многоквартирного дома. В результате взрыва пострадали три человека, в окнах были выбиты стекла. Фигурант был установлен и задержан при поддержке сотрудников Росгвардии. По месту жительства и в принадлежащем ему гараже проведен обыск, в результате которого изъяты взрывчатка зарубежного производства, компоненты для приготовления взрывоопасной смеси и взрыватели, — рассказали в МВД по РК.

Собранные оперативными службами материалы переданы в органы Следственного комитета России для проведения следственных действий.

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