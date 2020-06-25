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В портах Крыма готовятся к открытию грузового железнодорожного сообщения с полуостровом
Фото: минтранс РК

В портах Крыма готовятся к открытию грузового железнодорожного сообщения с полуостровом

Опубликовал: CrimeaPRESS в Транспорт Крыма 11:58 25.06.2020

В портах Крыма идут работы, связанные с вводом в эксплуатацию железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.

Подготовка грузовой и железнодорожной инфраструктуры, для обеспечения транспортной доступности мощностей терминалов и для обработки грузов в крымских портах, идет полным ходом. Это обусловлено вводом в эксплуатацию железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. Там же, в морских портах, среди обрабатываемых грузов, встречаются инертные материалы, металлопрокат, пакетированные и тарно-штучные грузы, а также зерновые и генеральные грузы, — сообщает пресс-служба минтранса РК.

Уточняется, что ведутся переговоры о поставке зерна по железной дороге с юга и средней части России, с целью накопления судовых партий на мощностях портов и дальнейшей отправки его в Сирию, Египет, Турцию и страны Европы. Грузовые поезда будут ходить и в соседние регионы, но все зависит от заключенных договоров крымскими предприятиями.

Возможна перспектива снижения тарифа на перевозку грузов по железной дороге в Крым, путем исключения морской составляющей (железнодорожная паромная переправа). В зависимости от класса и рода груза процент снижения может колебаться от 27 до 50, чем в целом тариф перевозки по Российской Федерации, что позволит дать перспективу развития портов Крыма в части грузовых перевозок, — подчеркнули в министерстве транспорта Крыма.

В портах Крыма готовятся к открытию грузового железнодорожного сообщения с полуостровом

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