В пос. Голубой Залив обсуждают возможность строительства берегоукрепительных сооружений. С променадом

Министр информации и связи Крыма Альберт Куршутов и глава администрации Ялты Янина Павленко посетили посёлок Голубой Залив. Осмотрели старт латочного ремонта спуска в Голубой Залив, прибрежную полосу и пообщались с жителями по проблемным вопросам посёлка.
Совместно с куратором Ялты – министром внутренней политики, информации и связи Альбертом Абдурашитовичем Куршутовым объезжаем территории. Начались работы по латочному ремонту спуска в Голубой Залив. Осмотрели территорию одноимённого курортного объекта – порадовало, что там развивается лечебное и санаторно-курортное направления. Далее направились к морю – обсудили с инвесторами возможность строительства берегоукрепительных сооружений с полноценным променадом и обустройством пляжей, — сообщила по итогам выезда глава администрации Ялты.
По словам Янины Павленко, место очень популярно и у жителей, и у гостей и давно нуждается в изменениях к лучшему.
Также в ходе объезда Янина Павленко и Альберт Куршутов проверили санитарное состояние посёлка (в целом – чисто) и обсудили с жителями ряд проблемных вопросов. По словам главы администрации Ялты, подобные контрольные объезды будут продолжены.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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