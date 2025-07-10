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В пос. Голубой Залив обсуждают возможность строительства берегоукрепительных сооружений. С променадом
фото: пресс-служба администрации Ялты

В пос. Голубой Залив обсуждают возможность строительства берегоукрепительных сооружений. С променадом

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 15:21 10.07.2025

Министр информации и связи Крыма Альберт Куршутов и глава администрации Ялты Янина Павленко посетили посёлок Голубой Залив. Осмотрели старт латочного ремонта спуска в Голубой Залив, прибрежную полосу и пообщались с жителями по проблемным вопросам посёлка.

Совместно с куратором Ялты – министром внутренней политики, информации и связи Альбертом Абдурашитовичем Куршутовым объезжаем территории. Начались работы по латочному ремонту спуска в Голубой Залив. Осмотрели территорию одноимённого курортного объекта – порадовало, что там развивается лечебное и санаторно-курортное направления. Далее направились к морю – обсудили с инвесторами возможность строительства берегоукрепительных сооружений с полноценным променадом и обустройством пляжей, — сообщила по итогам выезда глава администрации Ялты.

По словам Янины Павленко, место очень популярно и у жителей, и у гостей и давно нуждается в изменениях к лучшему.

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Также в ходе объезда Янина Павленко и Альберт Куршутов проверили санитарное состояние посёлка (в целом – чисто) и обсудили с жителями ряд проблемных вопросов. По словам главы администрации Ялты, подобные контрольные объезды будут продолжены.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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