В пос. Красногвардейское пьяный водитель разъезжал на авто с поддельными номерами

В ходе несения службы в поселке Красногвардейское сотрудниками дорожно-патрульной службы ОГИБДД ОМВД России по Красногвардейскому району для проверки был остановлен автомобиль «ВАЗ».

За рулем машины находился 21-летний местный житель, у которого присутствовали признаки опьянения. На законные требования сотрудников ГИБДД пройти на месте процедуру освидетельствования на наличие алкоголя в организме гражданин согласился. Результат показал 0,55 мг/л в выдыхаемом воздухе (при допустимой норме 0,16 мг/л). То есть, норма была превышена в 3 раза. Как выяснилось, молодой человек ранее уже позволял себе сеть за руль в состоянии опьянения, за что привлекался к административной ответственности. Также при проверке транспортного средства сотрудниками ДПС были выявлены подложные государственные регистрационные знаки. Молодой человек признался, что таким образом намеревался избежать наказания на ряд нарушений ПДД. Водитель был отстранен от управления автомобилем. Транспортное средство помещено на штрафстоянку, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.

В отношении гражданина полицейскими был составлен административный протокол по ч.3 ст.12.2 КоАП РФ (управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков).

Также отделением дознания ОМВД России по Красногвардейскому району в отношении нерадивого водителя возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Кроме того, крымчанин привлечен полицейскими к административной ответственности по ст.20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), поскольку у него отсутствовали законные основания нахождения вне места его проживания.