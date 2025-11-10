Прямо сейчас:
В пос. Щебетовка - под Феодосией - горела пятиэтажка. Спасли одного человека, ещё 20 эвакуировали
фото: © ГУ МЧС России по Республике Крым

В пос. Щебетовка — под Феодосией — горела пятиэтажка. Спасли одного человека, ещё 20 эвакуировали

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 17:43 10.11.2025

Инцидент произошел в понедельник днем в пригородном поселке Щебетовка. Загорелась квартира на третьем этаже пятиэтажного дома.

Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар, на котором спасли человека. Мужчину вывели на улицу с помощью самоспасателя. Были эвакуированы еще 20 жильцов из подъезда, трое из них дети, — сообщили  в пресс-службе республиканского главка МЧС России.

Пожар оперативно потушили на площади 15 квадратных метров. В его причинах разбираются эксперты.

источник: РИА Новости Крым 

