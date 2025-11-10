В пос. Щебетовка — под Феодосией — горела пятиэтажка. Спасли одного человека, ещё 20 эвакуировали

Инцидент произошел в понедельник днем в пригородном поселке Щебетовка. Загорелась квартира на третьем этаже пятиэтажного дома.
Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар, на котором спасли человека. Мужчину вывели на улицу с помощью самоспасателя. Были эвакуированы еще 20 жильцов из подъезда, трое из них дети, — сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
Пожар оперативно потушили на площади 15 квадратных метров. В его причинах разбираются эксперты.
источник: РИА Новости Крым
