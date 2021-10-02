В поселке Кача появятся новые детский сад и физкультурно-оздоровительный комплекс

В поселке Кача, на улице Покрышкина продолжается строительство детского сада на 260 мест и физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом. Ход работ проверил директор Департамента капитального строительства Севастополя Илларион Гапицонов.

Полную строительную готовность социальных объектов мы обеспечим к концу текущего года, как и положено по условиям контракта. Ввести в эксплуатацию планируем в первом квартале 2022 года. Это обусловлено определенными сложностями в обеспечении теплоснабжения и водоотведения. Ресурсоснабжающими организациями сейчас эти вопросы решаются в оперативном порядке. Кроме того, для этих объектов будут построены блочно-модульная котельная и канализационно-напорная станция для перекачки стоков, — рассказал Илларион Гапицонов.

Дошкольное учреждение состоит из трех блоков, в которых расположатся 14 групп для детей в возрасте от 1 года до 7 лет. В каждой группе будет раздевалка, игровая, спальня, туалет, буфет, гардероб для сушки верхней одежды и обуви, кладовая для хранения выносных игрушек и колясок. Здание будет оборудовано пассажирским лифтом, доступным для пользования инвалидам на кресле-коляске с сопровождающим, и функцией перевозки пожарных подразделений.

Также в детском саду будет расположен медицинский блок, административно-хозяйственные помещения, компьютерный класс, пищеблок, прачечная, музыкальные и физкультурный залы, учебный класс, изостудия и зимний сад.

Что касается спортивного объекта — он рассчитан на 80 спортсменов и 30 зрителей. На первом этаже оборудуют универсальный игровой зал, в том числе для маломобильных групп населения, на втором – зал настольного тенниса и зал общей физической подготовки, — добавил Илларион Гапицонов.

В Физкультурно-оздоровительном комплексе можно будет проводить, как учебно-тренировочные и оздоровительные занятия, так и по баскетболу, волейболу, бадминтону, ринг-теннису.

Начальник участка компании-подрядчика Евгений Иванов отметил, что в настоящий момент по учреждению образования завершили работы по устройству наружных ограждающих конструкций и «приступаем к устройству внутренних перегородок, активно ведем работы по монтажу металлоконструкций входных групп, обрамлению оконных проемов. По спорткомплексу — на сегодня выполнен силовой каркас здания, выполняем работы по устройству инженерных сетей и локальных очистных сооружений».

Работы по строительству двух объектов выполняет подрядная организация «Антей-Стройинвес». Цена контракта детского сада — 243 млн. рублей, ФОКа — 193,2 млн. рублей.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя.