В последнее воскресенье ноября в России отмечают День матери. Роспотребнадзор напоминает о проекте «Здоровое питание»

В этом году День матери приходится на 26 ноября. Мама – первый человек, которого мы встречаем при рождении. Ее теплота и забота окружают нас, от нее же во многом зависят пищевые привычки, которые мы берем с собой во взрослую жизнь. А правильно подобранный рацион во время беременности помогает женщине не только выносить и родить здорового ребенка, но и самой оставаться здоровой, чувствовать себя бодрой и энергичной.
Эксперты проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание» рекомендуют будущим мамам придерживаться следующих принципов:
- Питание должно быть полноценным и разнообразным – ведь у беременных женщин нагрузка возрастает, организм работает и за себя, и за ребенка. Рацион будущей мамы должен включать мясо, рыбу, овощи, фрукты, крупы, бобовые, орехи, молочные продукты и так далее.
- Неуместны диеты и жесткие ограничения. Однако и «есть за двоих» тоже не стоит – основное значение приобретают качество и состав пищи.
- Питание должно быть сбалансированным. Важно, чтобы в рационе присутствовали и белки, и углеводы, и в разумных количествах жиры, особенно полезные. Рассчитать оптимальное соотношение основных элементов можно с помощью формулы сбалансированного питания 1:1:4. Белки должны обеспечивать от 10 до 15% общей калорийности рациона, жиры – от 15 до 30%, углеводы – от 55 до 75%.
- Рекомендуется съедать не менее 3–5 порций овощей, фруктов и зелени в день. Одна порция – это средний овощ или фрукт или 2/3 стакана ягод, мелких овощей, фруктов.
- Важно в достаточном количестве получать полезные вещества, необходимые в период беременности: фолиевую кислоту (содержится в зеленых листовых овощах, брокколи, шпинате, говяжьей печени, бобовых); витамин D (есть в рыбе, грибах, молочных продуктах); йод (содержится в рыбе, морепродуктах, молочных продуктах); железо (можно получить из красного мяса, которое лучше варить или готовить на пару); кальций (есть в молочных продуктах).
- Что касается питьевого режима, то на ранних сроках беременности врачи обычно поощряют обильное питье, так как в этот период женский организм нуждается в большем количестве воды. Ближе к родам объем жидкости зачастую сокращают, чтобы избежать отеков.
Среди факторов, влияющих на здоровье, не только питание. Уместно также говорить о важности санитарной грамотности для профилактики инфекционных заболеваний у беременных женщин. Правила просты и всем известны: регулярно мыть руки, принимать душ, следить за состоянием ногтей, одежды – ткани лучше выбирать натуральные. Кроме того, рекомендуется соблюдать масочный режим, по возможности избегать общественного транспорта и других мест скопления людей, соблюдать дистанцию.
Особое внимание следует уделить гигиене зубов: тщательно чистить их утром и вечером и обязательно проверяться у стоматолога. В период беременности расходуется много кальция и повышается риск развития кариеса. От того, будет ли женщина придерживаться этих принципов, зависит здоровье ребенка. Впоследствии ей легче будет привить необходимые навыки малышу. Ведь важно не только рассказывать о гигиене, но и показывать на собственном примере.
В День матери на портале здоровое—питание.рф читателей ждет подборка материалов о составлении сбалансированного рациона для беременных и кормящих женщин, полезные советы и поздравления от амбассадоров и экспертов проекта. Рецепты простых и полезных блюд будут размещены в разделе сайта «Книга рецептов – готовим вместе». Кроме того, 26 ноября на радио «Комсомольская правда» выйдет программа «Время питаться правильно», посвященная питанию беременных женщин. Эту тему обсудят Екатерина Головкова, эксперт Роспотребнадзора, информационный куратор проектов «Здоровое питание» и «Санпросвет»; Елена Андреева, директор Института репродуктивной медицины ГНЦ РФ ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, доктор медицинских наук и Антон Кочелаев, ведущий радио «Комсомольская правда».
Более подробную информацию, как и рекомендации Роспотребнадзора, можно получить на сайте здоровое—питание.рф, а также на наших страницах ВКонтакте, Одноклассники и в Telegram-канале.
источник: пресс-служба Роспотребнадзора
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