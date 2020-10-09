В правительстве Крыма – новый вице-премьер

Глава Крыма Сергей Аксёнов своим указом назначил Светлану Маслову вице-премьером республиканского правительства. Соответствующий указ размещен на портале Совмина РК.

Указ

Назначить Маслову Светлану Борисовну на государственную должность Республики Крым – заместителя председателя Совета министров Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым с 12 октября 2020 года, – сказано в документе.

Ранее, на этой неделе кандидатуру Масловой согласовал Госсовет РК. За соответствующее решение проголосовал 71 депутат. Скорее всего, в ведении нового вице-премьера окажутся те же направления, что и курировала покинувшая недавно пост заместителя председателя Совмина РК Юлия Жукова (транспорт и ЖКХ).

Что известно о новом крымском вице-премьере? Светлана Маслова (Мухомор) родилась в 1967 году в Анапе. По образованию — инженер-экономист. С 2008 по 2010 гг. занимала должность заместителя главы администрации Калининграда, с 2010 по 2012 годы – и саму администрацию. До 2019 года была первым заместителем главы города. В феврале 2019-го попала под сокращение из-за изменения структуры администрации и ушла работать в коммерческую структуру – до последнего времени занимала должность вице-президента ООО «Автотор Холдинг». Если верить калининградским СМИ, были в биографии Светланы Масловой и скандалы, и откровенные проколы, и даже суды. Тем не менее, даже критики отмечают — это талантливый сити-менеджер.