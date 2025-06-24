В Правительстве Крыма обсуждают вопросы маршрутизации студентов и выпускников с целью их трудоустройства

На заседании обсуждены актуальные вопросы сопровождения карьерной траектории обучающихся и выпускников с целью их трудоустройства в соответствии с полученной специальностью.

В заседании приняли участие более 50 заведующих (специалистов) центров карьеры образовательных организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Крым.

Открывая заседание, вице-премьер акцентировала внимание присутствующих на том, что трудоустройство выпускников в соответствии с полученной специальностью является важным элементом системы обеспечения кадровой потребности экономики в рамках стартовавшего в текущем году национального проекта «Кадры».

Эффективность маршрутизации выпускников определяется комплексом последовательных мер, начиная с профессиональной ориентации и мотивирования к поступлению на обучение по наиболее востребованным профессиям и специальностям, — цитирует пресс-служба Елену Романовскую.

Особое значение в трудоустройстве студентов и выпускников отводится повышению заинтересованности работодателей, испытывающих потребность в кадрах, налаживанию связей между образовательными организациями и работодателями, в том числе при взаимодействии государственной службы занятости.

Важная роль должна отводится совершенствованию механизмов подбора будущих кадров в виде участия работодателей в формировании образовательных программ, заключения договоров на целевое обучение, организации производственной практики и стажировки, где потенциальный работник знакомиться с будущим рабочим местом, а работодатель, в свою очередь, имеет возможность скорректировать профессиональные навыки потенциального работника под свои потребности.

В настоящее время в системе среднего профессионального образования Республики Крым насчитывается 36 учреждений, лидером по трудоустройству среди которых является ГБПОУ РК «Романовский колледж индустрии гостеприимства», уровень трудоустройства в данном упреждении составляет 96,3%.

По итогам совещания принято решение масштабировать лучшие практики сопровождения трудоустройства молодежи, их закрепляемости на рабочих местах, вовлечения в данную работу работодателей.

источник: пресс-служба Правительства РК