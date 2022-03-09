В Правительстве одобрили законопроект по национализации имущества ушедших из России западных компаний

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, предусматривающую возможность национализации имущества зарубежных организаций, уходящих с рынка РФ. Об этом сообщила пресс-служба «Единой России».

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер поддержки экономики России в условиях санкций. Он предусматривает первый шаг к национализации имущества иностранных организаций, покидающих российский рынок, — говорится в сообщении.

С этим предложением ранее выступала «Единая Россия».

Законопроект позволяет вводить внешнее управление по суду в организациях, более 25% которых владеют иностранные лица недружественных государств, при прекращении деятельности. Это позволит предупредить банкротство и сохранить рабочие места, — отмечается в сообщении.

Согласно инициативе, собственник в течение пяти дней может отказаться от внешнего управления в случае возобновления деятельности или продажи доли при условии сохранения бизнеса и работников.

Если этого не происходит, суд на три месяца назначает временную администрацию, после акции новой организации выставляются на торги, а старая ликвидируется. Покупатель новой организации обязуется сохранить не менее 2/3 трудового коллектива и не менее года продолжать деятельность старой организации, — подчеркнули в партии.

В свою очередь первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков отметил, что новые нормы позволят членам совета директоров таких организаций или Федеральной налоговой службе обратиться в арбитражный суд для назначения внешней администрации.

Инициировать такое обращение могут также власти субъектов, прокуроры субъектов и другие органы. С датой принятия заявления судом могут вводиться в отношении компании обеспечительные меры в виде запрета на распоряжение имуществом, увольнение работников, расторжение отдельных договоров, распоряжение акциями в уставном капитале, — подчеркнул Жуков.

По его словам, законопроект также предусматривает введение альтернативного механизма, «который допускает для собственников отказ от назначаемой на шесть месяцев внешней администрации, в случае если собственник примет решение о возобновлении деятельности или продажи доли с обязательством покупать или сохранить бизнес«.

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