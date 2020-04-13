В Правительстве Севастополя подчёркивают: коммунальщики ежедневно дезинфицируют порядка 600 подъездов

Коммунальные службы Севастополя, отмечают в местном Правительстве, продолжают дезинфицировать подъезды и общественные пространства.

В середине марта мы приступили к профилактическим мероприятиям. На территории города 2 тысячи 483 многоквартирных жилых дома, которые обслуживаются десятью государственными организациями. Ежедневно у нас проводятся мероприятия по обработке входных групп: домофонов, дверных ручек, перил, выключателей, стен и лифтов. Всего в работе задействовано 180 человек – это 9 организаций, с которыми заключены договора. Они приобретают дезинфицирующие средства, которые обладают хлорсодержащей концентрацией. В день обрабатывается порядка 600 подъездов. Кроме того, у нас в Севастополе порядка 30 общественных пространств, которые также содержатся надлежащим образом. Обрабатываются лавочки, урны, информационные щиты, детские площадки. В работе задействовано 11 единиц техники. Всем структурным подразделениям Департамента дано поручение, проводить дезинфекцию и в ресурсоснабжающих организациях, которые обеспечивают жизнедеятельность города, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и.о. директора Департамента городского хозяйства Евгений Горлов.