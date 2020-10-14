В Правительстве Севастополя уверяют: на 100% реализована закупка препаратов для «сердечников»

В начале 2020 года приказом Министерства здравоохранения был утвержден перечень лекарственных препаратов для пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и пациентов, которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция. В Севастополе, в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», на закупку препаратов было выделено более 37,6 млн рублей.

В данный момент у нас уже закуплено и поставлено на склад 100% медикаментов, пациенты этой категории полностью обеспечены препаратами. Лекарства можно получить в льготных аптеках города. Мы провели закупочные процедуры, заключили контракты, на основании которых была произведена поставка лекарств. В перечень Минздрава входит 23 наименования, по каждому из них была проведена такая работа. В данный момент только в пяти регионах страны эта работа завершена на 100%, и Севастополь входит в эту пятерку, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора ГКУС «Медицинский склад №1043» Викторию Беркутову.

С полным перечнем лекарственных препаратов можно ознакомиться в тексте Приказа Министерства здравоохранения №1н от 9 января 2020 года.

Специалисты напоминают: региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» направлен на снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тысяч населения.

Продолжается работа над совершенствованием лекарственного обеспечения больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. Станут доступнее специальные методы диагностики сердечно-сосудистых заболеваний: ЭХО-КГ, УЗДГ транскраниальных и внечерепных сосудов, УЗДГ аорты и магистральных сосудов конечностей, коронароангиография и компьютерная томография, — заявляют в Правительстве Севастополя.