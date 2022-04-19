В Правительстве Севастополя — два новых вице-губернатора. Согласовали Сергея Толмачёва и Николая Гордюшина

Сегодня на пленарном заседании депутаты Законодательного Собрания согласовали назначение двух заместителей губернатора Севастополя – Сергея Толмачева и Николая Гордюшина. Их кандидатуры представил глава города Михаил Развожаев.

Сергей Александрович работал в должности советника губернатора, сейчас полномочия и ответственность расширились, добавился блок с природоохранной детальностью – это значимое направление. Задачи, которые стоят перед нами, связаны с продолжением нормального общественного и политического диалога в городе. Уверен, что Сергей Александрович с ними справится, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора.

Сергей Толмачев также руководит работой волонтерского штаба «Мы вместе – Севастополь». В задачи штаба входит решение наиболее значимых проблем в обществе. Так, добровольцы оказывали поддержку жителям города в период борьбы с коронавирусом, а сегодня одна из приоритетных задач – помощь беженцам из ДНР, ЛНР и Украины.

В Севастополе насыщенная общественная жизнь и огромное количество организаций – со всеми мы работаем. Также город является одним из наиболее насыщенных регионов с информационной точки зрения и представленности различных средств массовой информации. Большое количество телеканалов, печатных изданий, телеграм-каналов – мы все мониторим и понимаем, что происходит в информационном поле, — говорит Сергей Толмачев.

По его словам, в Севастополе необходимо увеличивать количество зеленых насаждений и решать вопросы, связанные с опасными отходами и строительным мусором. Сергей Толмачев подчеркнул, что в городе ведется активная работа по охране лесов, мониторингу и предотвращению пожаров и наводнений.

Что касается направлений Николая Валерьевича – это, наверное, самые болезненные темы: архитектура и градостроительство, охрана памятников, за сохранность которых мы все переживаем. Это непростые задачи, здесь действительно нужно наведение порядка, больше открытости, информационной прозрачности и установление четких правил. Есть прогресс по градостроительным документам, но еще предстоит большая работа, — заявил Михаил Развожаев.

Николай Гордюшин сообщил, что по каждому из курируемых им подразделений уже намечены цели и задачи на ближайшие год-два.

С точки зрения департамента архитектуры – это утверждение градостроительной документации. На сегодня три важных документа уже в финальной стадии разработки – нормативы градостроительного проектирования, корректировка режима достопримечательного места и правила землепользования и застройки. В конце прошлого года начата актуализация работ по генплану. В работе департамента по имущественным и земельным отношениям нам важно достичь эффективного использования госимущества через прозрачность и продуктивность деятельности. Департаменту предстоит структурная реорганизация и оптимизация процессов внутри ведомства, — подчёркивает Николай Гордюшин.

В части работы управления охраны объектов культурного наследия Николай Гордюшин подчеркнул, что основные цели сохраняются – это регулирование градостроительной деятельности в историческом поселении, утверждение зон и границ охраны объектов культурного наследия. В работе Севреестра будет проводиться оптимизация и повышение качества кадастрового учета. Важным является наполнение реестра достоверными сведениями.

Напомним, Сергей Толмачев курирует работу департамента внутренней политики, департамента природных ресурсов и экологии, а также управления информационной политики. Направления работы Николая Гордюшина – департамент архитектуры и градостроительства, департамент по имущественным и земельным отношениям, управление охраны объектов культурного наследия, а также управление государственной регистрации права и кадастра.