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В Правительстве Севастополя - очередной приезжий чиновник. Чем будет заниматься Наталия Скорюкова?
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Правительстве Севастополя — очередной приезжий чиновник. Чем займётся Наталия Скорюкова?

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:22 07.02.2022

Губернатор Михаил Развожаев озвучил кадровое решение — назначен новый директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка города Севастополя. Им стала Наталия Скорюкова.

Вам досталось непростое направление, но с учетом вашего опыта, уверен, много времени на изучение всех процессов не понадобится, — отметил Михаил Развожаев, представляя нового руководителя ведомства.

Скорюковая Наталия Николаевна родилась 15 июня 1970 года в г. Ярославле, Ярославская область. В 1991 году окончила Ярославский техникум железнодорожного транспорта по специальности «Бухгалтерский учет»; в 2000 году – Институт управления по специальности «Бухгалтерский учет и аудит»; в 2018 году прошла повышение квалификации в Государственной академии промышленного менеджмента имени Н. П. Пастухова.

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Трудовая деятельность:

  • 1987-1994 гг. — работа в транспортной прокуратуре г. Ярославля;
  • 1995-1996 гг. — руководитель на предприятии торговли ООО «Лусаер»;
  • 1999-2002 гг. — начальник цеха общественного питания ОАО «Агромясо»;
  • 2004-2008 гг. — коммерческий директор ООО «Шайба»;
  • 2008-2016 гг. — руководитель ООО «Самовар», ООО «Первая кейтеринговая компания»;
  • 2016-2021 гг. — начальник управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма г. Ярославля;
  • 2021 г.- заместитель директора государственного унитарного предприятия города Севастополя «Агропромышленное объединение «Севастопольский винодельческий завод».
  • Награждена Благодарностью Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Почетной грамотой губернатора Ярославской области.
  • Замужем. Есть взрослый сын.


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