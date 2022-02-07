В Правительстве Севастополя — очередной приезжий чиновник. Чем займётся Наталия Скорюкова?

Губернатор Михаил Развожаев озвучил кадровое решение — назначен новый директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка города Севастополя. Им стала Наталия Скорюкова.

Вам досталось непростое направление, но с учетом вашего опыта, уверен, много времени на изучение всех процессов не понадобится, — отметил Михаил Развожаев, представляя нового руководителя ведомства.

Скорюковая Наталия Николаевна родилась 15 июня 1970 года в г. Ярославле, Ярославская область. В 1991 году окончила Ярославский техникум железнодорожного транспорта по специальности «Бухгалтерский учет»; в 2000 году – Институт управления по специальности «Бухгалтерский учет и аудит»; в 2018 году прошла повышение квалификации в Государственной академии промышленного менеджмента имени Н. П. Пастухова.

Трудовая деятельность: