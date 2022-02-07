В Правительстве Севастополя — очередной приезжий чиновник. Чем займётся Наталия Скорюкова?

Губернатор Михаил Развожаев озвучил кадровое решение — назначен новый директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка города Севастополя. Им стала Наталия Скорюкова.
Вам досталось непростое направление, но с учетом вашего опыта, уверен, много времени на изучение всех процессов не понадобится, — отметил Михаил Развожаев, представляя нового руководителя ведомства.
Скорюковая Наталия Николаевна родилась 15 июня 1970 года в г. Ярославле, Ярославская область. В 1991 году окончила Ярославский техникум железнодорожного транспорта по специальности «Бухгалтерский учет»; в 2000 году – Институт управления по специальности «Бухгалтерский учет и аудит»; в 2018 году прошла повышение квалификации в Государственной академии промышленного менеджмента имени Н. П. Пастухова.
Трудовая деятельность:
- 1987-1994 гг. — работа в транспортной прокуратуре г. Ярославля;
- 1995-1996 гг. — руководитель на предприятии торговли ООО «Лусаер»;
- 1999-2002 гг. — начальник цеха общественного питания ОАО «Агромясо»;
- 2004-2008 гг. — коммерческий директор ООО «Шайба»;
- 2008-2016 гг. — руководитель ООО «Самовар», ООО «Первая кейтеринговая компания»;
- 2016-2021 гг. — начальник управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма г. Ярославля;
- 2021 г.- заместитель директора государственного унитарного предприятия города Севастополя «Агропромышленное объединение «Севастопольский винодельческий завод».
- Награждена Благодарностью Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Почетной грамотой губернатора Ярославской области.
- Замужем. Есть взрослый сын.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!