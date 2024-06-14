В преддверие 241-ой годовщины Севастополя нашли первое упоминание о городской полиции в архивных документах

По личной просьбе главного хранителя фондов Ольги Кашицыной было проведено исследование архивных документов и найдено первое упоминание севастопольской полиции в 1787 году. Заведующая архивом Законодательного собрания Севастополя Наталья Терещук в своей книге «Севастопольское городское управление» писала о полицмейстере Левицком, датированное 1790 годом. Ранее первая информация о правоохранителях города-героя датировалась 1802 годом – учреждение должности городничего.

Историю Севастополя можно изучать годами, и каждый раз будут всплывать новые подробности и даты. Белокаменный город пережил столько сражений, мужественно выстоял перед лицом всех невзгод и неоднократно отстраивался заново из руинов. Свое существование он начал 10 (21) февраля 1784 года с указа Екатерины II о создании города-крепости на берегу Ахтиарской бухты.

Севастополь занял значимое место в Российской Империи, которое он гордо занимает и в наши дни. Город-крепость имел исключительное политическое и военное значение для государства из-за своего расположения на полуострове, этим и обусловлен его особый статус на протяжении всех лет существования.

С самых первых дней Севастополь стал главной базой Черноморского флота. В 1787 году белокаменный причислили к военно-морским портам общегосударственного значения, подчинённым непосредственно Санкт-Петербургу. Тогда город был отделён от подчинения Таврической губернии, и являлся отдельным субъектом.

В том же году Екатерина Великая посетила Крым и проведала город-крепость. Тогда в Севастополе открыли городовой магистрат, который взял на себя функции городского управления. Во главе города стоял генерал-губернатор, который одновременно являлся и командующим Черноморским флотом.

Наталье Терещук недавно удалось найти в городских архивах рапорт полковника Тотовича о задержании таганрогского мещанина без письменного вида, изданный в 1787 году. В этом рапорте нашли первое упоминание о полиции Севастополя.

«ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ТАВРИЧЕСКОГО ОБЛАСТНОГО ПРАВЛЕНИЯ

1787 года июня 12 дня суббота, 13 – неделя, присутствия не было, а 14 понедельник, в присутствие Таврического областного правления прибыли по полуночи в 8 часу:

Господин действительный статский советник области Таврической правитель и кавалер Василий Васильевич Каховский, господин советник правления Петр Максимович

СЛУШАЛИ: Рапорт полковника и кавалера Тотовича при коем прислан взятый в городе Бахчисарае без письменного вида таганрогский мещанин Иван Набатов с учиненным ему допросом, в котором значит зовут его Иван Борисов сын Небатов, от роду ему тридцать пять лет, веры греческого исповедания, грамоте читать и писать умеет, родом он из Белгорода, из купечества, оттудова жил он в Бахмуте с паспортом по торговому промыслу семь лет, а из Бахмута по нынешней новой ревизии приписался в таганрогское мещанство, где и жил три года, оттудова он по данному ему от гражданского правления билету сроком на десять месяцев жил здесь в Таврической области в городе Севастополе с лишним год, откудова перейдя в Бахчисарай жил по разным местам для заработков, данный же ему билет от Таганрогского гражданского правления оставлен им в Севастопольской полиции, который уже и просрочен, и при учиненном в сем правлении перепросе утвердился на прежнем своем показании.

ПРИКАЗАЛИ: Означенного таганрогского мещанина Набатова, оказавшегося без письменного вида для причисления его на прежнее жилище за караулом при открытом указе в Екатеринославское наместническое правление, послав о сем в оное сообщение чрез почту.

Василий Каховский

Петр Максимович».

Севастополь на протяжении 241 года является военным городом, городом русских моряков, и обладает особым статусом. Сегодня наш город-герой отмечает свой день рождения, процветая и радуя горожан полнотой красок южной природы и отливом Черного моря. Полиция все это время поддерживает общественный порядок в родном городе, охраняя покой местных жителей, мужественно, под стать городу-герою.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю