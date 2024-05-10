В преддверии Дня Победы крымские спасатели привели в порядок около 60 памятных мест  

Министр ЧС РК Сергей Садаклиев сообщил, что в рамках подготовки к празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, крымские спасатели привели в порядок около 60 памятных мест.

Среди облагороженных мест, в том числе 18 — находящихся в труднодоступных, горных местах Крыма, на больших высотах и на значительном удалении от населенных пунктов. Старт этой акции был дан в 2016 году, когда во время патрулирования Белогорским отрядом, на высоте 865 метров над уровнем моря, случайно была обнаружена горка камней, сильно заросшая порослью и поржавевшая табличка. На табличке просматривалась надпись: «Гора Караголь. Место дислокации боев 2-й партизанской бригады (ноябрь 1943 – март 1944 гг.), — рассказал Сергей Садаклиев.

При непосредственном участии спасателей, памятник был восстановлен, прилегающая территория убрана и благоустроена, табличка заменена на новую.

Впоследствии, спасатели обнаружили еще немало мест в горах, требующих внимания. Это и могилы партизан, захоронения местных жителей, партизанские стоянки, места боев партизанских отрядов.

В силу специфики своей работы, спасатели «КРЫМ-СПАС» бывают в труднодоступных местах горнолесной местности, иногда выполняя поисково-спасательные работы, иногда осуществляя профилактические мероприятия. Во время таких работ наши сотрудники нередко оказываются в местах дислокации партизанских отрядов, местах проведения ими боевых операций, местах захоронения погибших бойцов и других исторических местах, отмеченных памятными знаками. У спасателей есть осознание важности этих мероприятий, потому что в населенных пунктах, эта работа проводится на постоянном уровне, а вот в горы, далеко в леса, не каждый может добраться. Отмечу, что многие ребята проявляют живой интерес к истории своего края, сами поднимают архивные документы, разыскивают захоронения, ведь многие могилы и памятники оказались утеряны. Иногда при поддержке местных органов власти некоторые памятные места закрепляют за отрядом, в зоне ответственности которого находится памятник, — подчеркнул министр ЧС РК.

Он также отметил, что сотрудниками ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» также приведено в порядок более 30 памятников в сельской населенной местности, входящих в зону ответственности подразделений. Кроме этого, в этом году пожарные обратили внимание и на могилы ветеранов на кладбищах, которые в силу тех или иных причин оказались заброшенными. Так, например, силами ПЧ Рыбачье ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» приведено в порядок 10 могил ветеранов, расположенных на сельском кладбище. Все эти места убраны и покрашены.

Для спасателей День Победы – это действительно великий праздник. Никаких команд и распоряжений не приходится давать. Ребята сами проявляют инициативу и делают большие и важные на мой взгляд дела, — рассказал Сергей Садаклиев.

В День Победы сотрудники Джанкойского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» почтили память погибших у мемориала «Вечная слава воинам-односельчанам, погибшим в ВОВ 1941- 1945 гг.» в с. Чкалово и у «Братской могилы воинов 60-го бомбардировочного авиаполка, 1944 г.» в с. Светлое Джанкойского района. Спасатели возложили цветы, почтили память погибших героев минутой молчания и развернули флаг Победы.